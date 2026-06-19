МИД России заявил о важности нормализации обстановки в Персидском заливе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В российском МИД заявили, что долгосрочная нормализация обстановки в регионе Персидского залива будет способствовать развитию туристических и гуманитарных связей.
- Российским гражданам больше не рекомендовано отказываться от поездок в арабские страны Персидского залива в связи с изменением обстановки.
- Иран и США дистанционно подписали меморандум о завершении военного конфликта и определении сроков снятия морской блокады и восстановления судоходства в Ормузском проливе.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Долгосрочная нормализация обстановки в регионе Персидского залива будет способствовать развитию туристических и гуманитарных связей, заявили в российском МИД.
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"Это (долгосрочная нормализация обстановки - ред.) обеспечит условия для устойчивой и долгосрочной нормализации военно-политической обстановки в зоне Персидского залива, поможет дальнейшему развитию туристических и культурно-гуманитарных связей, а также деловых контактов и обменов между Россией и аравийскими партнерами", - говорится в сообщении ведомства об отмене рекомендаций российским гражданам отказаться от поездок в арабские страны Персидского залива в связи с изменением обстановки.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней должны провести переговоры.