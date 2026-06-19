МИД России заявил о важности нормализации обстановки в Персидском заливе

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"Это (долгосрочная нормализация обстановки - ред.) обеспечит условия для устойчивой и долгосрочной нормализации военно-политической обстановки в зоне Персидского залива, поможет дальнейшему развитию туристических и культурно-гуманитарных связей, а также деловых контактов и обменов между Россией и аравийскими партнерами", - говорится в сообщении ведомства об отмене рекомендаций российским гражданам отказаться от поездок в арабские страны Персидского залива в связи с изменением обстановки.