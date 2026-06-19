МИД Ирана предупредил о последствиях продолжения атак Израиля на Ливан

Краткий пересказ от РИА ИИ Официальный представитель МИД Ирана Багаи заявил, что продолжение атак Израиля на Ливан может иметь серьезные последствия для мира на Ближнем Востоке.

МИД Ирана осудил агрессию Израиля в различных районах Ливана и отметил прямую ответственность США за сложившуюся ситуацию.

ТЕГЕРАН, 19 июн - РИА Новости. Продолжение атак Израиля на Ливан может иметь серьезные последствия для мира на Ближнем Востоке, США ответственны за остановку этих действий, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

"Официальный представитель МИД Ирана решительно осудил агрессию (израильского - ред.) режима в различных районах Ливана... и предупредил о серьезных и незамедлительных последствиях для мира и безопасности региона при продолжении разжигания войны", - говорится в заявлении ведомства.

МИД Ирана также отметил "прямую ответственность США" за сложившуюся ситуацию, напомнив, что первый пункт меморандума между Тегераном и Вашингтоном предполагает прекращение войны в Ливане