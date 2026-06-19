Politico в последний момент отменило публикацию статьи Лаврова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Издание Politico Europe в последний момент отменило публикацию статьи министра иностранных дел России Сергея Лаврова «Украина, Европа и глобальная безопасность».
- Статья была опубликована в журнале «Международная жизнь» и на официальном сайте МИД РФ.
- В материале Лавров отметил риски прямого столкновения НАТО с РФ и подчеркнул, что Россия предпочитает достижение целей СВО при помощи дипломатии.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Издание Politico Europe в последний момент отменило публикацию статьи "Украина, Европа и глобальная безопасность" министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сообщили в российском дипломатическом ведомстве.
Статья "Украина, Европа и глобальная безопасность" была опубликована в журнале "Международная жизнь" и на официальном сайте МИД РФ.
"Эта статья Сергея Викторовича Лаврова изначально планировалась для публикации европейским изданием Politico Europe, однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена", - указано перед статьей на сайте МИД.
В материале министр иностранных дел написал, что Европа предлагает России переговоры не для достижения мира, а для того, чтобы выиграть время для "укрепления мощи" ВСУ, накачки их западным оружием. Кроме того, Лавров отметил, что актуальная международная обстановка несет риски прямого столкновения НАТО с РФ, которое может быстро перерасти в обмен ядерными ударами. Также министр подчеркнул, что Россия предпочитает, чтобы цели СВО были достигнуты при помощи дипломатии.