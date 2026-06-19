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Politico в последний момент отменило публикацию статьи Лаврова - РИА Новости, 19.06.2026
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02:11 19.06.2026 (обновлено: 02:29 19.06.2026)
Politico в последний момент отменило публикацию статьи Лаврова

МИД : Politico Europe в последний момент отменило публикацию статьи Лаврова

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Издание Politico Europe в последний момент отменило публикацию статьи министра иностранных дел России Сергея Лаврова «Украина, Европа и глобальная безопасность».
  • Статья была опубликована в журнале «Международная жизнь» и на официальном сайте МИД РФ.
  • В материале Лавров отметил риски прямого столкновения НАТО с РФ и подчеркнул, что Россия предпочитает достижение целей СВО при помощи дипломатии.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Издание Politico Europe в последний момент отменило публикацию статьи "Украина, Европа и глобальная безопасность" министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сообщили в российском дипломатическом ведомстве.
Статья "Украина, Европа и глобальная безопасность" была опубликована в журнале "Международная жизнь" и на официальном сайте МИД РФ.
"Эта статья Сергея Викторовича Лаврова изначально планировалась для публикации европейским изданием Politico Europe, однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена", - указано перед статьей на сайте МИД.
В материале министр иностранных дел написал, что Европа предлагает России переговоры не для достижения мира, а для того, чтобы выиграть время для "укрепления мощи" ВСУ, накачки их западным оружием. Кроме того, Лавров отметил, что актуальная международная обстановка несет риски прямого столкновения НАТО с РФ, которое может быстро перерасти в обмен ядерными ударами. Также министр подчеркнул, что Россия предпочитает, чтобы цели СВО были достигнуты при помощи дипломатии.
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