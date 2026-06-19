Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает на пресс-конференции в рамках саммита ЕС в Брюсселе. 19 июня 2026

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает на пресс-конференции в рамках саммита ЕС в Брюсселе. 19 июня 2026

© AP Photo / Marius Burgelman Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает на пресс-конференции в рамках саммита ЕС в Брюсселе. 19 июня 2026

Мерц заявил, что Кошта должен играть важную роль в переговорах по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ Фридрих Мерц заявил, что глава Евросовета Антониу Кошта должен играть важную роль в переговорах с Россией по украинскому вопросу.

Канцлер не видит необходимости прямо сейчас принимать решения по вопросу о переговорщике со стороны ЕС, такие решения будут приняты, если переговоры действительно начнутся.

БЕРЛИН, 19 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что глава Евросовета Антониу Кошта должен играть роль в переговорах с Россией по украинскому вопросу.

Канцлеру был задан вопрос о разногласиях европейских стран в вопросе о том, кто должен представлять ЕС на возможных переговорах по урегулированию конфликта на Украине

При этом канцлер не видит необходимости прямо сейчас принимать какие-либо решения по вопросу о переговорщике со стороны ЕС.