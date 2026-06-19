Мерц заявил, что Кошта должен играть важную роль в переговорах по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Фридрих Мерц заявил, что глава Евросовета Антониу Кошта должен играть важную роль в переговорах с Россией по украинскому вопросу.
- Канцлер не видит необходимости прямо сейчас принимать решения по вопросу о переговорщике со стороны ЕС, такие решения будут приняты, если переговоры действительно начнутся.
БЕРЛИН, 19 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что глава Евросовета Антониу Кошта должен играть роль в переговорах с Россией по украинскому вопросу.
"Совершенно очевидно, что председатель Европейского совета Антониу Кошта должен играть в этом важную роль", - сказал Мерц по итогам встречи Евросовета. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
При этом канцлер не видит необходимости прямо сейчас принимать какие-либо решения по вопросу о переговорщике со стороны ЕС.
"Мы примем такое решение, если переговоры действительно начнутся", - подчеркнул Мерц.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия готова начать переговоры с Европой, но никуда не спешит.