Рейтинг@Mail.ru
Мерц заявил, что Кошта должен играть важную роль в переговорах по Украине - РИА Новости, 19.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:07 19.06.2026 (обновлено: 18:30 19.06.2026)
Мерц заявил, что Кошта должен играть важную роль в переговорах по Украине

Мерц: Кошта должен играть важную роль в переговорах с Россией по Украине

© AP Photo / Marius BurgelmanКанцлер Германии Фридрих Мерц выступает на пресс-конференции в рамках саммита ЕС в Брюсселе. 19 июня 2026
Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает на пресс-конференции в рамках саммита ЕС в Брюсселе. 19 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Marius Burgelman
Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает на пресс-конференции в рамках саммита ЕС в Брюсселе. 19 июня 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фридрих Мерц заявил, что глава Евросовета Антониу Кошта должен играть важную роль в переговорах с Россией по украинскому вопросу.
  • Канцлер не видит необходимости прямо сейчас принимать решения по вопросу о переговорщике со стороны ЕС, такие решения будут приняты, если переговоры действительно начнутся.
БЕРЛИН, 19 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что глава Евросовета Антониу Кошта должен играть роль в переговорах с Россией по украинскому вопросу.
Канцлеру был задан вопрос о разногласиях европейских стран в вопросе о том, кто должен представлять ЕС на возможных переговорах по урегулированию конфликта на Украине.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
"Это позор". Позиция Мерца в отношении России вызвала переполох в Германии
Вчера, 10:00
"Совершенно очевидно, что председатель Европейского совета Антониу Кошта должен играть в этом важную роль", - сказал Мерц по итогам встречи Евросовета. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
При этом канцлер не видит необходимости прямо сейчас принимать какие-либо решения по вопросу о переговорщике со стороны ЕС.
"Мы примем такое решение, если переговоры действительно начнутся", - подчеркнул Мерц.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия готова начать переговоры с Европой, но никуда не спешит.
Антониу Кошта - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
СМИ: некоторые лидеры ЕС недовольны контактами Кошты с Россией
Вчера, 15:34
 
В миреРоссияГерманияУкраинаФридрих МерцАнтониу КоштаВладимир ПутинЕвросоюзЕвросоветЕвропейский совет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала