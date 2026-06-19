Мерц назвал бюджет Евросоюза слишком большим

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал рассматриваемый странами ЕС бюджет слишком большим.
- По его словам, лидерам европейских стран нужно выдвинуть новое предложение по бюджету ЕС и обсудить структуру общеевропейских доходов и расходов.
БЕРЛИН, 19 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал бюджет, рассматриваемый странами ЕС, слишком большим.
"Нам необходимо обсудить объем бюджета. Проект, который сейчас находится на рассмотрении, явно слишком завышен", - сказал канцлер журналистам. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
Мерц подчеркнул, что лидерам европейских стран нужно выдвинуть новое предложение по бюджету ЕС и обсудить структуру общеевропейских доходов и расходов.
Издание Politico ранее сообщило, что группа стран Евросоюза планирует воспользоваться заседанием Евросовета, чтобы начать бунт против проекта бюджета на два триллиона евро, известного как "Многолетние финансовые рамки" (MFF).