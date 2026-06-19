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Мерц назвал бюджет Евросоюза слишком большим - РИА Новости, 19.06.2026
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12:38 19.06.2026
Мерц назвал бюджет Евросоюза слишком большим

Мерц считает, что рассматриваемый странами ЕС бюджет слишком большой

© AP Photo / Mindaugas KulbisКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал рассматриваемый странами ЕС бюджет слишком большим.
  • По его словам, лидерам европейских стран нужно выдвинуть новое предложение по бюджету ЕС и обсудить структуру общеевропейских доходов и расходов.
БЕРЛИН, 19 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал бюджет, рассматриваемый странами ЕС, слишком большим.
Мерц заявил журналистам на полях Евросовета в Брюсселе, что в повестке второго дня заседания стоит вопрос о финансовой программе ЕС на период с 2028 года.
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"Нам необходимо обсудить объем бюджета. Проект, который сейчас находится на рассмотрении, явно слишком завышен", - сказал канцлер журналистам. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
Мерц подчеркнул, что лидерам европейских стран нужно выдвинуть новое предложение по бюджету ЕС и обсудить структуру общеевропейских доходов и расходов.
Издание Politico ранее сообщило, что группа стран Евросоюза планирует воспользоваться заседанием Евросовета, чтобы начать бунт против проекта бюджета на два триллиона евро, известного как "Многолетние финансовые рамки" (MFF).
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