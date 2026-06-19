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"Позиция Германии, особенно с учетом нашей особой истории отношений с Россией, должна быть продиктована дипломатией, переговорами и всесторонними усилиями по достижению мира, а не постоянной эскалацией конфликта и военной риторикой, рабской поддержки исключительно Украины, будто она — это часть Германии (в финансовом плане это уже фактически так)", — призвал Uwe-Michael B.