Краткий пересказ от РИА ИИ
- Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон выступили против переговоров с Москвой, посчитав время неподходящим.
- Читатели Die Welt призывают начать мирные переговоры и критикуют отсутствие диалога с Россией.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Читатели Die Welt активно обсуждают позицию канцлера Германии Фридриха Мерца в отношении ведения дипломатии с Россией.
В пятницу Politico со ссылкой на источники сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон и Мерц выступили против переговоров с Москвой. Их позиция заключается в том, что сейчас якобы неподходящее время для коммуникации с Кремлем, и когда этот момент настанет, инициативу на себя должна взять "евротройка" в лице Парижа, Лондона и Берлина.
«
"Позиция Германии, особенно с учетом нашей особой истории отношений с Россией, должна быть продиктована дипломатией, переговорами и всесторонними усилиями по достижению мира, а не постоянной эскалацией конфликта и военной риторикой, рабской поддержки исключительно Украины, будто она — это часть Германии (в финансовом плане это уже фактически так)", — призвал Uwe-Michael B.
"Они лучше продолжат тратить миллиарды наших налогов на Украину, чем серьезно договариваться о мире. Евросоюз просто омерзителен", — написал Günter G.
«
"Германия — это просто позор. Просто невероятно. Установление контактов считается оскорбительным? Мирные переговоры — табу, а разжигание войны — это нормально?", — пожаловался Pommes B.
Как заявил глава МИД Сергей Лавров в своей статье "Украина, Европа и глобальная безопасность", опубликованной в журнале "Международная жизнь", резкая "смена пластинки" у Европы в отношении переговоров заставляет задаться вопросом, какие цели они преследуют своими высказываниями.
Он напомнил о недавних заявления главы евродипломатии Каи Каллас, которая утверждает, что диалог с Россией нужен для того, чтобы донести до Москвы условия ЕС. Среди них: выплата "репараций" Украине, вывод войск из Приднестровья и Закавказья, отмена закона об "иноагентах" и установление предельной численности Вооруженных сил Российской Федерации