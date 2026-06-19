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"Это позор". Позиция Мерца в отношении России вызвала переполох в Германии - РИА Новости, 19.06.2026
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10:00 19.06.2026

"Это позор". Позиция Мерца в отношении России вызвала переполох в Германии

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон выступили против переговоров с Москвой, посчитав время неподходящим.
  • Читатели Die Welt призывают начать мирные переговоры и критикуют отсутствие диалога с Россией.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Читатели Die Welt активно обсуждают позицию канцлера Германии Фридриха Мерца в отношении ведения дипломатии с Россией.
В пятницу Politico со ссылкой на источники сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон и Мерц выступили против переговоров с Москвой. Их позиция заключается в том, что сейчас якобы неподходящее время для коммуникации с Кремлем, и когда этот момент настанет, инициативу на себя должна взять "евротройка" в лице Парижа, Лондона и Берлина.
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"Позиция Германии, особенно с учетом нашей особой истории отношений с Россией, должна быть продиктована дипломатией, переговорами и всесторонними усилиями по достижению мира, а не постоянной эскалацией конфликта и военной риторикой, рабской поддержки исключительно Украины, будто она — это часть Германии (в финансовом плане это уже фактически так)", — призвал Uwe-Michael B.
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"Они лучше продолжат тратить миллиарды наших налогов на Украину, чем серьезно договариваться о мире. Евросоюз просто омерзителен", — написал Günter G.
"Мне не важно, кто от лица ЕС будет вести переговоры с Россией, но начните уже диалог, бога ради", — потребовал Torsten R.
«
"Германия — это просто позор. Просто невероятно. Установление контактов считается оскорбительным? Мирные переговоры — табу, а разжигание войны — это нормально?", — пожаловался Pommes B.
Как заявил глава МИД Сергей Лавров в своей статье "Украина, Европа и глобальная безопасность", опубликованной в журнале "Международная жизнь", резкая "смена пластинки" у Европы в отношении переговоров заставляет задаться вопросом, какие цели они преследуют своими высказываниями.
Он напомнил о недавних заявления главы евродипломатии Каи Каллас, которая утверждает, что диалог с Россией нужен для того, чтобы донести до Москвы условия ЕС. Среди них: выплата "репараций" Украине, вывод войск из Приднестровья и Закавказья, отмена закона об "иноагентах" и установление предельной численности Вооруженных сил Российской Федерации
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