Мелони заявила, что Трамп выдумал историю о просьбе сделать совместное фото

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Джорджа Мелони назвала заявления Дональда Трампа о ее просьбе сделать совместное фото «полностью выдуманными».
- Дональд Трамп заявил, что Мелони «умоляла» его о совместной фотографии на саммите «большой семерки» во Франции.
- Трамп резко раскритиковал Европу за ее подход к вопросам миграции и поставок энергоносителей.
РИМ, 19 июн – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала "полностью выдуманными" слова президента США Дональда Трампа о просьбе сделать совместное фото.
Мелони предложила обратиться к Путину с просьбой
25 апреля, 01:30
"Некоторые вещи требуют немедленного ответа. Заявления Дональда Трампа полностью выдуманы. Честно говоря, я поражена. Я не понимаю, почему президент США ведет себя таким образом по отношению к своим союзникам. И это не первый раз, когда такое происходит", - заявила она заявила она в видеоролике, опубликованных в своих соцсетях.
Мелони при этом выразила сожаление, что Трамп "не проявляет такой же решимости по отношению к врагам Запада и США". "Но одно нужно помнить: ни я, ни Италия никогда не умоляем", - добавила она.
© REUTERS / Italian Prime MinistryПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время саммита G7 в Эвиан-ле-Бен
© REUTERS / Italian Prime Ministry
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время саммита G7 в Эвиан-ле-Бен
В коротком разговоре с корреспондентом La7 Трамп поинтересовался, как поживает Мелони, и заявил, что "наверное, она довольна, что он с ней поговорил на встрече в Эвиане".
"Я не должен был с ней разговаривать. Она умоляла меня с ней сфотографироваться. Она так сильно хотела сфотографироваться со мной. Я бы не согласился, но мне было ее жаль", - сообщил президент США.
В продолжение разговора Трамп резко раскритиковал Европу за ее подход к вопросам миграции и поставок энергоносителей. "Европейцы допустили множество ошибок в энергетической сфере и в вопросах иммиграции. И если они не решат эти проблемы, Европа уже никогда не будет прежней. Вероятно, им это не удастся. Это катастрофа", - заявил президент США.
Ранее итальянские СМИ сообщили, что на встрече в Эвиане Трамп и Мелони попытались сгладить разногласия, возникшие в последние месяцы из-за конфликта вокруг Ирана. Журналисты обратили внимание на обмен шутливыми репликами, в ходе которого Трамп пожаловался, что "его бросили", а Мелони заверила, что "они всегда были друзьями".
СМИ: Мелони необычно отреагировала на слова Макрона
18 июня, 17:22