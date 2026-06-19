Мелони заявила, что Трамп выдумал историю о просьбе сделать совместное фото

В коротком разговоре с корреспондентом La7 Трамп поинтересовался, как поживает Мелони, и заявил, что "наверное, она довольна, что он с ней поговорил на встрече в Эвиане".

"Я не должен был с ней разговаривать. Она умоляла меня с ней сфотографироваться. Она так сильно хотела сфотографироваться со мной. Я бы не согласился, но мне было ее жаль", - сообщил президент США.