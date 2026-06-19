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На Камчатке отменили угрозу цунами - РИА Новости, 19.06.2026
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11:29 19.06.2026 (обновлено: 11:42 19.06.2026)
На Камчатке отменили угрозу цунами

ГУ МЧС: отбой угрозы цунами дан на Камчатке, подхода волн не зафиксировано

© РИА Новости / М. Шиленков | Перейти в медиабанкКамчатка
Камчатка - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / М. Шиленков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Угроза цунами на Камчатке отменена, подход волн к берегам Камчатского края не зафиксирован.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 июн – РИА Новости. Спасатели на Камчатке отменили угрозу цунами, объявленную вечером в пятницу после серии землетрясений магнитудой до 6,9, — подход волн к берегам не зафиксирован, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
"В 20.23 (11.23 мск – ред.) дан отбой угрозы цунами. Подхода волн к берегам Камчатского края не зафиксировано", — проинформировали спасатели в Макс.
Ранее Центр цунами предупреждал о возможном подходе волны к берегу Петропавловска-Камчатского, к поселку Усть-Камчатск и селу Никольскому.
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Вчера, 11:28
 
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