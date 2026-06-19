П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 июн – РИА Новости. Спасатели на Камчатке отменили угрозу цунами, объявленную вечером в пятницу после серии землетрясений магнитудой до 6,9, — подход волн к берегам не зафиксирован, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.