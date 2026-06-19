Матушкин наградил медицинских работников Тамбовской области

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин наградил сотрудников здравоохранения в честь их профессионального праздника, сообщает пресс-служба регионального парламента.
День медицинского работника в 2026 году отмечают 21 июня. Эта дата ежегодно приходится на третье воскресенье июня и объединяет врачей, медсестер, фельдшеров, сотрудников скорой помощи и других специалистов, от работы которых зависят здоровье и жизнь людей.
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На территории Тамбовской области реализуются нацпроекты – "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья", направленные на повышение продолжительности жизни и стимулирование рождаемости. Особое внимание уделяется подготовке и социальной поддержке медицинских кадров в рамках госпрограмм "Земский доктор" и "Земский фельдшер".
По данным пресс-службы, в регионе трудятся более 4,3 тысячи врачей и свыше 10,4 тысячи представителей среднего медперсонала. В Тамбовской области активно ведут работу по укреплению материально-технической базы медучреждений. По программе модернизации первичного звена здравоохранения построены три новых фельдшерско-акушерских пункта и четыре центра врача общей практики. В 16 объектах отрасли в регионе завершен капитальный ремонт.
"Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Тамара Фролова — медицинский работник, в 2020 году в Тамбовской областной думе был образован комитет по охране здоровья, в настоящее время в его составе работают пять депутатов-медиков", — приводит пресс-служба слова Матушкина.
Он добавил, что труд работников в данной сфере тяжелый, но всегда востребованный. Это работа связана с риском. Во времена коронавирусной инфекции медики боролись за жизни тамбовчан. В настоящее время в условиях проведения СВО они проводят сложные операции, внедряют передовые методы реабилитации как гражданского населения, так и военнослужащих.
"Также хочу отметить ветеранов здравоохранения, которые заложили основы медицины в регионе. Позвольте выразить вам слова признательности за верность выбранному делу, трудолюбие, доброту и самоотдачу", — отметил Матушкин.
За труд в системе здравоохранения и вклад в оказание медицинской помощи населению Тамбовской области специалисты были награждены Почетной грамотой областной думы. Федеральными и региональными наградами отмечены депутаты-медики регионального парламента.