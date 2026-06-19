Рейтинг@Mail.ru
Матушкин наградил медицинских работников Тамбовской области - РИА Новости, 19.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:17 19.06.2026
Матушкин наградил медицинских работников Тамбовской области

Евгений Матушкин наградил медицинских работников Тамбовской области

© Фото : Пресс-служба Тамбовской областной думыПредседатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин наградил медицинских работников Тамбовской области
Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин наградил медицинских работников Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Фото : Пресс-служба Тамбовской областной думы
Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин наградил медицинских работников Тамбовской области
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин наградил сотрудников здравоохранения в честь их профессионального праздника, сообщает пресс-служба регионального парламента.
День медицинского работника в 2026 году отмечают 21 июня. Эта дата ежегодно приходится на третье воскресенье июня и объединяет врачей, медсестер, фельдшеров, сотрудников скорой помощи и других специалистов, от работы которых зависят здоровье и жизнь людей.
Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Матушкин: врачам узкого профиля в Тамбовской области выплатят 1 млн рублей
30 сентября 2025, 14:40
На территории Тамбовской области реализуются нацпроекты – "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья", направленные на повышение продолжительности жизни и стимулирование рождаемости. Особое внимание уделяется подготовке и социальной поддержке медицинских кадров в рамках госпрограмм "Земский доктор" и "Земский фельдшер".
По данным пресс-службы, в регионе трудятся более 4,3 тысячи врачей и свыше 10,4 тысячи представителей среднего медперсонала. В Тамбовской области активно ведут работу по укреплению материально-технической базы медучреждений. По программе модернизации первичного звена здравоохранения построены три новых фельдшерско-акушерских пункта и четыре центра врача общей практики. В 16 объектах отрасли в регионе завершен капитальный ремонт.
Помимо этого, открыто новое приемное отделение клинической больницы имени Архиепископа Луки города Тамбова, обновлен автопарк скорой помощи региона. В своем выступлении Матушкин подчеркнул, что тамбовчане доверяют местным врачам не только в вопросах здоровья, но и в государственном управлении.
Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Матушкин: устроившимся в скорую помощь фельдшерам планируют ввести выплату
29 мая, 18:01
"Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Тамара Фролова — медицинский работник, в 2020 году в Тамбовской областной думе был образован комитет по охране здоровья, в настоящее время в его составе работают пять депутатов-медиков", — приводит пресс-служба слова Матушкина.
Он добавил, что труд работников в данной сфере тяжелый, но всегда востребованный. Это работа связана с риском. Во времена коронавирусной инфекции медики боролись за жизни тамбовчан. В настоящее время в условиях проведения СВО они проводят сложные операции, внедряют передовые методы реабилитации как гражданского населения, так и военнослужащих.
"Также хочу отметить ветеранов здравоохранения, которые заложили основы медицины в регионе. Позвольте выразить вам слова признательности за верность выбранному делу, трудолюбие, доброту и самоотдачу", — отметил Матушкин.
За труд в системе здравоохранения и вклад в оказание медицинской помощи населению Тамбовской области специалисты были награждены Почетной грамотой областной думы. Федеральными и региональными наградами отмечены депутаты-медики регионального парламента.
Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин поздравил медсестер Тамбовской области с праздником - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Матушкин поздравил медсестер Тамбовской области с праздником
14 мая, 15:52
 
ОбществоТамбовская областьТамбовЕвгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы)Тамара ФроловаТамбовская областная Дума
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала