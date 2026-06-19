Президент Филиппин отметил продуктивность двусторонней встречи с Путиным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла очень продуктивно.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший по прибытии на Филиппины из России после юбилейного саммита Россия-АСЕАН заявил, что двусторонняя встреча с президентом РФ Владимиром Путиным прошла "очень продуктивно".
Слова лидера республики приводятся на официальном сайте отдела по коммуникациям президента Филиппин.
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Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия - АСЕАН. РИА Новости - информационный партнер форума.