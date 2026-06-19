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Президент Филиппин отметил продуктивность двусторонней встречи с Путиным - РИА Новости, 19.06.2026
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19:00 19.06.2026
Президент Филиппин отметил продуктивность двусторонней встречи с Путиным

Президент Филиппин Маркос: встреча с Путиным прошла очень продуктивно

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший во время встречи в Казани
Президент России Владимир Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший во время встречи в Казани - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший во время встречи в Казани
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла очень продуктивно.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший по прибытии на Филиппины из России после юбилейного саммита Россия-АСЕАН заявил, что двусторонняя встреча с президентом РФ Владимиром Путиным прошла "очень продуктивно".
Слова лидера республики приводятся на официальном сайте отдела по коммуникациям президента Филиппин.
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"В рамках саммита (Россия-АСЕАН - ред.) я провел очень продуктивную двустороннюю встречу с президентом Путиным, где мы подтвердили дружбу и сотрудничество между Россией и Филиппинами, с оптимизмом глядя в будущее наших отношений на следующие 50 лет", - отметил Маркос.
Филиппины являются председателем АСЕАН в 2026 году.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия - АСЕАН. РИА Новости - информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
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В миреФилиппиныРоссияКазаньВладимир ПутинФердинанд МаркосСаммит Россия — АСЕАН в Казани
 
 
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