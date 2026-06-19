Президент Филиппин отметил продуктивность двусторонней встречи с Путиным

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший по прибытии на Филиппины из России после юбилейного саммита Россия-АСЕАН заявил, что двусторонняя встреча с президентом РФ Владимиром Путиным прошла "очень продуктивно".