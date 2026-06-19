Малков рассказал о развитии службы трансплантации в Рязанской области

РЯЗАНЬ, 19 июн - РИА Новости. В Рязанской области активно развивается служба трансплантации, на лечение к местным специалистам едут пациенты из других регионов, сообщил губернатор Павел Малков.

По данным пресс-службы правительства региона, губернатор провел встречу с директором Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова, главным внештатным специалистом - трансплантологом Минздрава России Сергеем Готье, который посетил область с рабочей поездкой. О развитии этого направления медицины в регионе стороны договорились два года назад.

"Важно, что мы уже не только внутри Рязанской области потребность закрываем, к нашим специалистам едут люди из других регионов. В целом, служба трансплантации активно развивается. В настоящее время сосредоточились на том, что более востребовано и где потребность будет возрастать", - приводятся в сообщении слова Малкова.

Отмечается, что губернатор и директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова обсудили вопросы дальнейшего совершенствования организации трансплантационной помощи населению, в том числе диагностики и технологии хирургических операций.