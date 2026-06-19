Рейтинг@Mail.ru
Малков рассказал о развитии службы трансплантации в Рязанской области - РИА Новости, 19.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
18:38 19.06.2026
Малков рассказал о развитии службы трансплантации в Рязанской области

Малков: в Рязанской области активно развивается служба трансплантации

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Губернатор Рязанской области Павел Малков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
РЯЗАНЬ, 19 июн - РИА Новости. В Рязанской области активно развивается служба трансплантации, на лечение к местным специалистам едут пациенты из других регионов, сообщил губернатор Павел Малков.
По данным пресс-службы правительства региона, губернатор провел встречу с директором Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова, главным внештатным специалистом - трансплантологом Минздрава России Сергеем Готье, который посетил область с рабочей поездкой. О развитии этого направления медицины в регионе стороны договорились два года назад.
"Важно, что мы уже не только внутри Рязанской области потребность закрываем, к нашим специалистам едут люди из других регионов. В целом, служба трансплантации активно развивается. В настоящее время сосредоточились на том, что более востребовано и где потребность будет возрастать", - приводятся в сообщении слова Малкова.
Отмечается, что губернатор и директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова обсудили вопросы дальнейшего совершенствования организации трансплантационной помощи населению, в том числе диагностики и технологии хирургических операций.
В рамках рабочей поездки в Рязанскую область Сергей Готье посетил областную клиническую больницу, Рязанский государственный медицинский университет, а также принял участие в совещании по развитию трансплантологии в регионе, уточняется в сообщении.
Павел Малков - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Рязанский губернатор вручил награды сотрудникам медучреждений региона
18 июня, 20:12
 
Рязанская областьРязанская областьРоссияСергей ГотьеПавел Малков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала