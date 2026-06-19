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В Воронежской области мальчик умер после тренировки - РИА Новости, 19.06.2026
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16:19 19.06.2026 (обновлено: 17:25 19.06.2026)
В Воронежской области мальчик умер после тренировки

В Воронежской области десятилетний мальчик умер после тренировки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 15 июня десятилетний мальчик потерял сознание на спортивной тренировке в Семилуках и был госпитализирован.
  • Ребенок скончался в больнице.
  • Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
ВОРОНЕЖ, 19 июн — РИА Новости. В городе Семилуки Воронежской области десятилетний мальчик потерял сознание на тренировке и умер в больнице, сообщили в региональном главке Следственного комитета.
Это произошло 15 июня. Во время спортивной тренировки мальчик внезапно упал и потерял сознание.
"Ребенок был госпитализирован в больницу, где, несмотря на своевременно проведенные реанимационные мероприятия, скончался", — говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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