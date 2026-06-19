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Макрон считает, что страны ЕС примут участие в переговорах по Украине - РИА Новости, 19.06.2026
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18:13 19.06.2026
Макрон считает, что страны ЕС примут участие в переговорах по Украине

Макрон: участие ЕС в переговорах по Украине не ограничится одним представителем

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эммануэль Макрон считает, что в переговорах по Украине будут участвовать не только представитель Евросоюза, но и страны-члены объединения.
  • Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией.
  • Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия открыта к контактам с Европой.
ПАРИЖ, 19 июн - РИА Новости. В случае наступления момента для переговоров по Украине в них будет участвовать не только один представитель Евросоюза, но и сами страны-члены объединения, считает президент Франции Эммануэль Макрон.
Ранее издание Politico сообщало, что контакты ЕС с Россией в последние недели были краткими и не касались сути, но демонстрировали, что у блока есть интересы, которые "нужно защищать". Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент.
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"Европейский союз должен быть представлен, и у председателя (Евросовета Антониу – ред.) Кошты в рамках определенных полномочий будет свое место. При этом свое место также займут и государства-члены (Евросоюза – ред.)", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам Евросовета. Трансляция велась Елисейским дворцом.
Французский президент обосновал это тем, что Кошта не сможет полноценно представлять страны Евросоюза по вопросам гарантий безопасности.
Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что РФ открыта к контактам с Европой, заявил ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков. При этом он добавил, что европейцы заблуждаются, думая, что с Россией надо говорить с позиции силы.
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