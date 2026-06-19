Рейтинг@Mail.ru
"Назревает восстание". Подарок Макрона Зеленскому вызвал гнев во Франции - РИА Новости, 19.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:50 19.06.2026
"Назревает восстание". Подарок Макрона Зеленскому вызвал гнев во Франции

Филиппо: французы не хотят видеть украинских военных на параде в Париже

© REUTERS / Christian HartmannВладимир Зеленский и Эммануэль Макрон
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© REUTERS / Christian Hartmann
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Планируемое участие украинских военных в параде в честь Дня взятия Бастилии вызывает негодование во Франции, заявил лидер правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Планируемое участие украинских военных в параде в честь Дня взятия Бастилии вызывает негодование во Франции, заявил лидер правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Французские солдаты и граждане не хотят европейско-украинского парада! <…> Назревает восстание, недовольство усиливается с каждым днем. Система начинает это понимать, поэтому впадает в панику и отчаянно сопротивляется!" — написал он в соцсети X.
Владимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Мендель рассказала о крупном провале Зеленского
Вчера, 15:37
Политик также добавил, что французы хотят отметить национальный праздник, а не проводить парад в честь ЕС или НАТО.
Ранее сообщалось, что украинские пилоты будут участвовать в торжестве в честь Дня взятия Бастилии — главном французском национальном празднике, который отмечают 14 июля.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Экс-депутат Рады объяснил, почему Зеленский ищет поддержки нацистов
Вчера, 15:31
 
В миреФранцияФлориан ФилиппоЕвросоюзНАТОУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала