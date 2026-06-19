Краткий пересказ от РИА ИИ
- Планируемое участие украинских военных в параде в честь Дня взятия Бастилии вызывает негодование во Франции, заявил лидер правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Планируемое участие украинских военных в параде в честь Дня взятия Бастилии вызывает негодование во Франции, заявил лидер правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Французские солдаты и граждане не хотят европейско-украинского парада! <…> Назревает восстание, недовольство усиливается с каждым днем. Система начинает это понимать, поэтому впадает в панику и отчаянно сопротивляется!" — написал он в соцсети X.
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Ранее сообщалось, что украинские пилоты будут участвовать в торжестве в честь Дня взятия Бастилии — главном французском национальном празднике, который отмечают 14 июля.