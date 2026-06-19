МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Планируемое участие украинских военных в параде в честь Дня взятия Бастилии вызывает негодование во Франции, заявил лидер правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Ранее сообщалось, что украинские пилоты будут участвовать в торжестве в честь Дня взятия Бастилии — главном французском национальном празднике, который отмечают 14 июля.