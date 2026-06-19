"Очень возмущен": СМИ узнали, что случилось с Макроном на встрече с Трампом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эммануэля Макрона возмущают предположения о том, что он заискивал перед Дональдом Трампом на саммите стран G7, пишет Politico.
- По данным издания, французский президент крайне болезненно отреагировал на вопрос журналиста о том, принесла ли лесть в адрес хозяина Белого дома свои плоды.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Президента Франции Эммануэль Макрона возмущают предположения о том, что он заискивал перед Дональдом Трампом на саммите стран G7, пишет Politico.
По данным издания, французский президент крайне болезненно отреагировал на вопрос журналиста о том, принесла ли лесть в адрес хозяина Белого дома свои плоды.
"Но хотя Макрон, очевидно, изо всех сил старался угодить Трампу, вопрос журналиста о том, стоил ли Трамп всех этих усилий, задел его за живое. Макрон резко ответил, что добился прогресса только благодаря приверженности своим принципам, и заявил, что его публичные разногласия с Трампом говорят сами за себя", — пишет автор.
Саммит "Большой семерки" проходил 15-17 июня во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен, недалеко от границы со Швейцарией. Во время прибытия Трампа Макрон пошел встречать коллегу прямо к двери лимузина, оставив позади супругу Бриджит. Затем они устроили силовое состязание во время рукопожатия.
В середине марта президент США заявил, что глава Франции скоро покинет своей пост. Срок полномочий Макрона истекает в мае 2027 года.