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"Очень возмущен": СМИ узнали, что случилось с Макроном на встрече с Трампом - РИА Новости, 19.06.2026
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02:05 19.06.2026 (обновлено: 09:44 19.06.2026)
"Очень возмущен": СМИ узнали, что случилось с Макроном на встрече с Трампом

Politico: Макрон возмущен заявлениями о заискивании перед Трампом

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп с президентом Франции Эммануэлем Макроном на саммите G7 Эвиан-ле-Бен, Франция
Президент США Дональд Трамп с президентом Франции Эммануэлем Макроном на саммите G7 Эвиан-ле-Бен, Франция - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп с президентом Франции Эммануэлем Макроном на саммите G7 Эвиан-ле-Бен, Франция
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эммануэля Макрона возмущают предположения о том, что он заискивал перед Дональдом Трампом на саммите стран G7, пишет Politico.
  • По данным издания, французский президент крайне болезненно отреагировал на вопрос журналиста о том, принесла ли лесть в адрес хозяина Белого дома свои плоды.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Президента Франции Эммануэль Макрона возмущают предположения о том, что он заискивал перед Дональдом Трампом на саммите стран G7, пишет Politico.
"Макрон крайне возмущен предположением, что он просто заискивал перед президентом США, чтобы завоевать его расположение", — говорится в публикации.
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По данным издания, французский президент крайне болезненно отреагировал на вопрос журналиста о том, принесла ли лесть в адрес хозяина Белого дома свои плоды.
"Но хотя Макрон, очевидно, изо всех сил старался угодить Трампу, вопрос журналиста о том, стоил ли Трамп всех этих усилий, задел его за живое. Макрон резко ответил, что добился прогресса только благодаря приверженности своим принципам, и заявил, что его публичные разногласия с Трампом говорят сами за себя", — пишет автор.
Саммит "Большой семерки" проходил 15-17 июня во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен, недалеко от границы со Швейцарией. Во время прибытия Трампа Макрон пошел встречать коллегу прямо к двери лимузина, оставив позади супругу Бриджит. Затем они устроили силовое состязание во время рукопожатия.
В середине марта президент США заявил, что глава Франции скоро покинет своей пост. Срок полномочий Макрона истекает в мае 2027 года.
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