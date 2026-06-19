МАГАТЭ запросило информацию о гибели сотрудника ЗАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МАГАТЭ запрашивает дополнительную информацию об обстоятельствах атак в Энергодаре и гибели сотрудника ЗАЭС.
ВЕНА, 19 июн - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) запрашивает дополнительную информацию об обстоятельствах атак в Энергодаре, включая гибель сотрудника Запорожской АЭС.
"МАГАТЭ также было проинформировано об атаках в Энергодаре, включая гибель сотрудника АЭС в начале этой недели. МАГАТЭ запрашивает дополнительную информацию об обстоятельствах произошедшего", - говорится в сообщении агентства.
В среду один работник Запорожской АЭС погиб, еще один пострадал после налета украинских беспилотников на Энергодар, заявил ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.