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МАГАТЭ запросило информацию о гибели сотрудника ЗАЭС - РИА Новости, 19.06.2026
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18:28 19.06.2026 (обновлено: 18:42 19.06.2026)
МАГАТЭ запросило информацию о гибели сотрудника ЗАЭС

МАГАТЭ запросило информацию о гибели сотрудника ЗАЭС и атаках в Энергодаре

© Фото : страница IAEA в TwitterМеждународное агентство по атомной энергии
Международное агентство по атомной энергии - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Фото : страница IAEA в Twitter
Международное агентство по атомной энергии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МАГАТЭ запрашивает дополнительную информацию об обстоятельствах атак в Энергодаре и гибели сотрудника ЗАЭС.
ВЕНА, 19 июн - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) запрашивает дополнительную информацию об обстоятельствах атак в Энергодаре, включая гибель сотрудника Запорожской АЭС.
"МАГАТЭ также было проинформировано об атаках в Энергодаре, включая гибель сотрудника АЭС в начале этой недели. МАГАТЭ запрашивает дополнительную информацию об обстоятельствах произошедшего", - говорится в сообщении агентства.
В среду один работник Запорожской АЭС погиб, еще один пострадал после налета украинских беспилотников на Энергодар, заявил ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
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ЭнергодарАлексей ЛихачевМАГАТЭЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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