В МИД подвели итоги переговоров Лаврова с главой МИД Мадагаскара Ндьяй

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия и Мадагаскар выступают за формирование полицентричного мироустройства и равноправия в международных делах.
- В ходе переговоров в Москве стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений и углубление сотрудничества в различных областях.
- Главы МИД двух стран отметили обоюдную заинтересованность в наращивании взаимодействия в рамках ООН и на других многосторонних площадках.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия и Мадагаскар выступают за формирование полицентричного мироустройства и равноправия в международных делах, сообщили в российском МИД.
По итогам переговоров министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с главой МИД Мадагаскара Алис Ндьяй, которые состоялись в пятницу в Москве, в ведомстве отметили, что стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений, углубление политического диалога, а также расширение кооперации в торгово-экономической, образовательной, гуманитарной и иных областях.
"При рассмотрении актуальных вопросов глобальной и региональной повестки дня констатировано совпадение принципиальных позиций России и Мадагаскара в поддержку формирования полицентричного мироустройства, обеспечения принципов справедливости и равноправия в международных делах", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте министерства.
Главы МИД двух стран также отметили обоюдную заинтересованность в наращивании взаимодействия двух стран в рамках ООН и на других многосторонних площадках, а также обсудили подготовку к проведению осенью текущего года третьего саммита Россия-Африка.