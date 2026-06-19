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В МИД подвели итоги переговоров Лаврова с главой МИД Мадагаскара Ндьяй - РИА Новости, 19.06.2026
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17:55 19.06.2026 (обновлено: 18:00 19.06.2026)
В МИД подвели итоги переговоров Лаврова с главой МИД Мадагаскара Ндьяй

МИД России: Россия и Мадагаскар выступают за полицентричное мироустройство

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Мадагаскара Алис Ндьяй на пресс-конференции по итогам встречи в Москве
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Мадагаскара Алис Ндьяй на пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Мадагаскара Алис Ндьяй на пресс-конференции по итогам встречи в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Мадагаскар выступают за формирование полицентричного мироустройства и равноправия в международных делах.
  • В ходе переговоров в Москве стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений и углубление сотрудничества в различных областях.
  • Главы МИД двух стран отметили обоюдную заинтересованность в наращивании взаимодействия в рамках ООН и на других многосторонних площадках.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия и Мадагаскар выступают за формирование полицентричного мироустройства и равноправия в международных делах, сообщили в российском МИД.
По итогам переговоров министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с главой МИД Мадагаскара Алис Ндьяй, которые состоялись в пятницу в Москве, в ведомстве отметили, что стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений, углубление политического диалога, а также расширение кооперации в торгово-экономической, образовательной, гуманитарной и иных областях.
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"При рассмотрении актуальных вопросов глобальной и региональной повестки дня констатировано совпадение принципиальных позиций России и Мадагаскара в поддержку формирования полицентричного мироустройства, обеспечения принципов справедливости и равноправия в международных делах", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте министерства.
Главы МИД двух стран также отметили обоюдную заинтересованность в наращивании взаимодействия двух стран в рамках ООН и на других многосторонних площадках, а также обсудили подготовку к проведению осенью текущего года третьего саммита Россия-Африка.
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