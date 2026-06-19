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В Ливане 30 человек погибли из-за ударов Израиля - РИА Новости, 19.06.2026
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16:09 19.06.2026 (обновлено: 18:50 19.06.2026)
В Ливане 30 человек погибли из-за ударов Израиля

На юге и востоке Ливана 30 человек погибли из-за ударов Израиля

© REUTERS / StringerДым на месте израильского удара по югу Ливана. 19 июня 2026
Дым на месте израильского удара по югу Ливана. 19 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© REUTERS / Stringer
Дым на месте израильского удара по югу Ливана. 19 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Количество погибших в результате израильских ударов по югу и востоку Ливана в пятницу достигло 30 человек, десятки получили ранения.
  • Президент Ливана Джозеф Аун осудил продолжающуюся израильскую эскалацию, заявив, что расширение атак по югу и востоку страны является опасным шагом.
  • Авиаударам подверглись населенные пункты Айн-Бурдай, Тулин и поселение Джамалия.
БЕЙРУТ, 19 июн - РИА Новости. Количество погибших в результате израильских ударов по югу и востоку Ливана в пятницу достигло 30 человек, десятки получили ранения, сообщил РИА Новости источник в ливанской службе скорой помощи.
Ранее источник сообщил агентству, что в результате ударов израильской военной авиации, беспилотников и тяжелой артиллерии по ряду населенных пунктов на юге Ливана в пятницу утром погибли 24 человека, еще 24 получили ранения. Президент Ливана Джозеф Аун в пятницу осудил продолжающуюся израильскую эскалацию, заявив, что расширение атак по югу и востоку страны, сопровождаемое гибелью мирных жителей, включая женщин и детей, является опасным шагом и направлено против усилий по закреплению прекращения огня.
"В результате атаки израильской авиации на населенный пункт Айн-Бурдай в районе Баальбек (на востоке Ливана - ред.) по предварительным данным, погибли три человека, шесть получили ранения. Еще три человека погибли в результате авиаударов по ферме в поселении Джамалия к северу от Баальбека", - сказал источник.
По данным источника, также авиаударам подвергся населенный пункт Тулин на юге Ливана, туда направились несколько групп спасателей.
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