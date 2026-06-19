В Ливане 30 человек погибли из-за ударов Израиля

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Количество погибших в результате израильских ударов по югу и востоку Ливана в пятницу достигло 30 человек, десятки получили ранения.
- Президент Ливана Джозеф Аун осудил продолжающуюся израильскую эскалацию, заявив, что расширение атак по югу и востоку страны является опасным шагом.
- Авиаударам подверглись населенные пункты Айн-Бурдай, Тулин и поселение Джамалия.
БЕЙРУТ, 19 июн - РИА Новости. Количество погибших в результате израильских ударов по югу и востоку Ливана в пятницу достигло 30 человек, десятки получили ранения, сообщил РИА Новости источник в ливанской службе скорой помощи.
Ранее источник сообщил агентству, что в результате ударов израильской военной авиации, беспилотников и тяжелой артиллерии по ряду населенных пунктов на юге Ливана в пятницу утром погибли 24 человека, еще 24 получили ранения. Президент Ливана Джозеф Аун в пятницу осудил продолжающуюся израильскую эскалацию, заявив, что расширение атак по югу и востоку страны, сопровождаемое гибелью мирных жителей, включая женщин и детей, является опасным шагом и направлено против усилий по закреплению прекращения огня.
"В результате атаки израильской авиации на населенный пункт Айн-Бурдай в районе Баальбек (на востоке Ливана - ред.) по предварительным данным, погибли три человека, шесть получили ранения. Еще три человека погибли в результате авиаударов по ферме в поселении Джамалия к северу от Баальбека", - сказал источник.
По данным источника, также авиаударам подвергся населенный пункт Тулин на юге Ливана, туда направились несколько групп спасателей.