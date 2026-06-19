В Ливане 30 человек погибли из-за ударов Израиля

БЕЙРУТ, 19 июн - РИА Новости. Количество погибших в результате израильских ударов по югу и востоку Ливана в пятницу достигло 30 человек, десятки получили ранения, сообщил РИА Новости источник в ливанской службе скорой помощи.

"В результате атаки израильской авиации на населенный пункт Айн-Бурдай в районе Баальбек (на востоке Ливана - ред.) по предварительным данным, погибли три человека, шесть получили ранения. Еще три человека погибли в результате авиаударов по ферме в поселении Джамалия к северу от Баальбека", - сказал источник.