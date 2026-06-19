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Президент Литвы выставил ультиматум главе МИД, угрожавшему Калининграду - РИА Новости, 19.06.2026
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06:17 19.06.2026 (обновлено: 08:54 19.06.2026)
Президент Литвы выставил ультиматум главе МИД, угрожавшему Калининграду

Науседа: глава МИД Литвы Будрис избежит отставки, если наладит отношения с КНР

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Литвы Гитанас Науседа . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что глава МИД Литвы Кястутис Будрис может сохранить свой пост в случае налаживания отношений с Китаем.
  • Науседа планирует обсудить будущее Будриса и других министров с председателем Социал-демократической партии Литвы Миндаугасом Синкявичюсом.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис может сохранить пост, только если наладит отношения с Китаем, заявил президент Гитанас Науседа в беседе с порталом LRT.
"Нормализация отношений с Китаем, реализация амбициозных целей, согласованных с Тайванем, — по этим вопросам необходимо представить определенные результаты. Если они будут удовлетворительными, все будет в порядке, то, я надеюсь, господин Будрис сможет остаться на своем посту. Если нет, то мы посмотрим на этот вопрос по-другому", — сказал он.
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По словам главы государства, на следующей неделе он планирует обсудить будущее Будриса и других министров председателем Социал-демократической партии с Миндаугасом Синкявичюсом.
"В последнее время Будрис подвергся критике за недостаточные усилия по восстановлению дипломатических отношений с Китаем, его заявления о возможности нанесения удара НАТО по Калининграду", — отмечает портал.
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Будрис известен агрессивными высказываниями в адрес России. Так, в середине мая он призвал НАТО показать россиянам, что она может преодолеть "их маленькую крепость" в Калининграде и что для этого есть средства, которые позволят сровнять с землей российские средства ПВО и ракетные базы. В Литве его жестко раскритиковали за эти слова и позицию в отношении Белоруссии, а местные СМИ писали, что ему грозит увольнение.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал призыв Будриса "заявлением на грани безумия". А министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что подобные угрозы следует оставлять без внимания, поскольку Вильнюс таким образом лишь подтверждает свое существование.
Как предупреждал Владимир Путин, Россия будет уничтожать любые угрозы Калининградской области, если они возникнут. Возможная блокада региона может привести к невиданной эскалации конфликта, подчеркнул он.
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