Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за неделю потеряли в Красном Лимане в ДНР более 185 военнослужащих и более 45 единиц вооружения и военной техники.
- Штурмовые отряды 25-й армии ВС РФ продолжали уничтожение разрозненных подразделений ВСУ, а подразделения 67-й дивизии овладели 37 опорными пунктами и освободили 251 здание.
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли в Красном Лимане в ДНР более 185 военнослужащих и более 45 единиц вооружения и военной техники, сообщили в Минобороны РФ.
"За неделю в Красном Лимане противник потерял более 185 человек личного состава и свыше 45 единиц вооружения и военной техники, в том числе 155 мм гаубицу М777 и бронеавтомобиль HMMWV производства США, а также 24 автомобиля", - говорится в сводке ведомства за период с 13 по 19 июня.
Отмечается, что в этом городе в течение недели штурмовые отряды 25-й армии ВС РФ продолжали уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. Подразделения 67-й дивизии, в свою очередь, овладели 37 опорными пунктами и освободили 251 здание.
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