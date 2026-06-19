Систему наставничества для подростков будут развивать на Кубани

КРАСНОДАР, 19 июн - РИА Новости. Систему наставничества для подростков, попавших в сложную жизненную ситуацию, и другие социальные проекты с участием молодежи будут развивать в регионе, заявила вице-губернатор Краснодарского края Елена Воробьева.
Вопросы реализации федеральных программ обсудили на совещании, которое провели Елена Воробьева и председатель комитета Государственной думы РФ по молодежной политике, руководитель экосистемы "Добро.рф" Артем Метелев. К обсуждению также присоединились руководители министерств и департаментов края.
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"Команда Артема Метелева - наш партнер в развитии молодежной политики в Краснодарском крае. При ее поддержке будем масштабировать ряд интересных и перспективных проектов в регионе, систематизировать работу. Особенность этих проектов в том, что они межведомственные, нацеленные на идеологическую, воспитательную составляющую", - сказала Воробьева в ходе совещания.
Она отметила, что в Краснодарском крае проживают 1,5 миллиона молодых людей, и подчеркнула, что они должны вырасти достойными гражданами России.
"Участие в проектах поможет нам достичь этой общей цели", - добавила Воробьева.
В пресс-службе администрации Кубани рассказали журналистам, что к программе "Обучение служением" присоединились 14 вузов, 119 школ, 3 колледжа и порядка 100 социальных партнеров региона. Там добавили, что опыт участия в проектах поможет молодым людям сформировать портфолио для поступления в вуз и устройства на работу. Планируется, что с 1 сентября к программе подключат не менее 200 школ и колледжей края.
Там также отметили, что от Краснодарского края уже подано свыше 1 тысячи заявок на включение в реестр наставников. Подразумевается, что будущие участники программы будут готовы проводить индивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетними.
Министр труда и социального развития Кубани Сергей Гаркуша рассказал на совещании, что на учете в региональной комиссии по делам несовершеннолетних состоят 1,6 тысячи детей.
"С "Движением первых" работаем в этом направлении. Мы будем благодарны за скорейшее рассмотрение заявок желающих стать наставниками. Плотно работаем с Минпросвещения РФ. У нас неплохие результаты, если смотреть по стране. Будем продолжать эту работу", – сказал Гаркуша на совещании.