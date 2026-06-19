На Кубе утвердили предложенную правительством глубокую реформу экономики

Краткий пересказ от РИА ИИ Национальная ассамблея народной власти Кубы утвердила предложенный правительством пакет экономических и социальных преобразований.

Пакет реформ включает преобразование государственных предприятий в акционерные общества, допуск частного и иностранного капитала в новые отрасли и другие изменения.

Власти Кубы намерены постепенно отказаться от субсидирования товаров в пользу адресной поддержки населения и провести девальвацию официального курса песо.

МЕХИКО, 19 июн - РИА Новости. Национальная ассамблея народной власти Кубы утвердила предложенный правительством пакет экономических и социальных преобразований, предусматривающий масштабное расширение роли частного капитала и рыночных механизмов в экономике страны.

"Национальная ассамблея народной власти одобрила предложения по экономическим и социальным преобразованиям", - говорится в сообщении парламента Кубы в соцсети X.

Ранее премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус представил депутатам пакет из 176 реформ, объединенных в 23 направления. Они предусматривают преобразование государственных предприятий в акционерные общества, допуск частного и иностранного капитала в новые отрасли, создание частных компаний в сельском хозяйстве, либерализацию внешней торговли и реформу банковской системы.

Кроме того, власти намерены постепенно отказаться от субсидирования товаров в пользу адресной поддержки населения, провести поэтапную девальвацию официального курса песо, расширить полномочия местных органов власти и упростить условия для иностранных инвестиций.