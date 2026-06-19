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На Кубе утвердили предложенную правительством глубокую реформу экономики - РИА Новости, 19.06.2026
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07:32 19.06.2026
На Кубе утвердили предложенную правительством глубокую реформу экономики

Парламент Кубы утвердил предложенную правительством глубокую реформу экономики

© AP Photo / Ramon EspinosaФлаг Кубы
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Ramon Espinosa
Флаг Кубы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Национальная ассамблея народной власти Кубы утвердила предложенный правительством пакет экономических и социальных преобразований.
  • Пакет реформ включает преобразование государственных предприятий в акционерные общества, допуск частного и иностранного капитала в новые отрасли и другие изменения.
  • Власти Кубы намерены постепенно отказаться от субсидирования товаров в пользу адресной поддержки населения и провести девальвацию официального курса песо.
МЕХИКО, 19 июн - РИА Новости. Национальная ассамблея народной власти Кубы утвердила предложенный правительством пакет экономических и социальных преобразований, предусматривающий масштабное расширение роли частного капитала и рыночных механизмов в экономике страны.
"Национальная ассамблея народной власти одобрила предложения по экономическим и социальным преобразованиям", - говорится в сообщении парламента Кубы в соцсети X.
Ранее премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус представил депутатам пакет из 176 реформ, объединенных в 23 направления. Они предусматривают преобразование государственных предприятий в акционерные общества, допуск частного и иностранного капитала в новые отрасли, создание частных компаний в сельском хозяйстве, либерализацию внешней торговли и реформу банковской системы.
Кроме того, власти намерены постепенно отказаться от субсидирования товаров в пользу адресной поддержки населения, провести поэтапную девальвацию официального курса песо, расширить полномочия местных органов власти и упростить условия для иностранных инвестиций.
Марреро отметил, что предлагаемые изменения являются крупнейшими со времен "особого периода" 1990-х годов, когда Куба тяжело переживала развал СССР, и необходимы для сохранения социалистической модели в условиях продолжающегося экономического кризиса.
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