Константинов оценил угрозы Киева превратить Крым в остров

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости назвал нацистским подходом угрозы министра обороны Украины Михаила Федорова превратить Крым в остров.

По его словам, крымчане уже привыкли к постоянным провокациям и выработали иммунитет на попытки киевского режима дестабилизировать ситуацию на полуострове.