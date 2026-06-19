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Константинов оценил угрозы Киева превратить Крым в остров - РИА Новости, 19.06.2026
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06:17 19.06.2026
Константинов оценил угрозы Киева превратить Крым в остров

Константинов назвал нацистским подходом угрозы Киева превратить Крым в остров

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкВладимир Константинов
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Владимир Константинов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал нацистским подходом угрозы министра обороны Украины Михаила Федорова превратить Крым в остров.
  • Глава МИД РФ Сергей Лавров с иронией отметил, что непонятно, каким образом Федоров хочет «сделать Крым островом».
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости назвал нацистским подходом угрозы министра обороны Украины Михаила Федорова превратить Крым в остров.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее с иронией подчеркнул, что Федоров недавно находится в должности и сейчас ему нужно в ней освоиться. Он добавил, что непонятно, каким именно образом Федоров хочет "сделать Крым островом".
"В заявлениях Федорова звучит нацистский подход. У киевского режима и нацистов одна идеологическая основа", - сказал Константинов.
По его словам, крымчане уже привыкли к постоянным провокациям и выработали иммунитет на попытки киевского режима дестабилизировать ситуацию на полуострове.
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Специальная военная операция на УкраинеРеспублика КрымКиевУкраинаВладимир КонстантиновМихаил ФедоровСергей Лавров
 
 
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