Краткий пересказ от РИА ИИ Арктический совет был создан в 1989 году как межправительственный форум для взаимодействия стран в вопросах охраны окружающей среды.

С 2007–2008 годов интерес к Арктике вырос из-за найденных залежей ресурсов, что привело к дискуссиям о возможности превращения Арктики в регион общественного достояния.

В 2022 году процессы деградации отношений в Арктическом совете ускорились, и в марте Арктическая семерка подписала декларацию о прекращении сотрудничества с Россией.

МУРМАНСК, 19 июн – РИА Новости. Арктический совет создавался как межправительственный форум, главной задачей которого было взаимодействие разных стран в вопросах охраны окружающей среды, однако со временем организация стала политически ангажированной, что блокирует работу и не способствует решению стоящих перед ней задач, отметила в разговоре с РИА Новости директор Центра междисциплинарных исследований Арктики НИУ ВШЭ Ирина Стрельникова.

Арктический совет - это крайне значимая, актуальная для всех арктических стран организация. Он изначально создавался как международный межправительственный форум, и его задачей была деятельность, направленная на укрепление взаимодействия арктических государств. И начинался он с экологической повестки", - рассказала Стрельникова.

Эксперт напомнила, что Арктический совет зародился в 1989 году в финском Рованиеми на встрече восьмерки арктических государств, которые пришли к выводу, что необходимо сотрудничать в области охраны окружающей среды. В последующие годы совет развивался именно в этих рамках, придерживаясь идеи содействия устойчивому развитию, поддержания традиционного образа жизни коренных народов.

По мнению эксперта, совет эффективно выполнял именно эту функцию примерно до 2007-2008 годов, до тех пор, когда в Арктике были найдены залежи ресурсов, и тогда интерес к этому макрорегиону значительно вырос.

"Именно в этот период пошла стала особенно активно продвигаться идея, прежде всего со стороны неарктических стран, о том, что Арктика должна стать регионом общественного достояния. Стала развиваться нездоровая тема, связанная с интернационализации Арктики, проводились параллели с Антарктикой, где нет территориальных споров. Появились дискуссии, почему бы и Арктике тоже не стать регионом глобального достояния", - пояснила Стрельникова.

С 2008 года арктические страны еще около 10 лет продолжали искать модели кооперации, однако появилась активность со стороны неарктических государств, которые стали задумываться о несправедливости распределения ресурсов. В 2008 году Арктическая пятерка приняла декларацию, в которой зафиксировала, что Арктика никогда не будет регионом глобального достояния человечества. Однако система международных отношений в те годы стала трансформироваться, а отношения – усложняться.

"Главным достоинством Арктического совета оставалась его способность удерживать за столом переговоров серьезные державы, страны, которые соперничают между собой в других регионах. Он продержался, пережил кризис 2014 года, и целый ряд других, потому что общие интересы арктических стран превалировали над теми разногласиями, которые копились", - считает эксперт по международной политике.