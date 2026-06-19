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"Выживали не все". Новый поворот в деле душителя пенсионерок из Подмосковья - РИА Новости, 19.06.2026
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08:00 19.06.2026 (обновлено: 08:02 19.06.2026)

"Выживали не все". Новый поворот в деле душителя пенсионерок из Подмосковья

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета России проводит следственные действия
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета России проводит следственные действия - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета России проводит следственные действия
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. Жил в другом регионе, а в Подмосковье приезжал на "гастроли" — задержать подозреваемого в серии нападений на пожилых женщин Юрия Филькина было непросто. Он тщательно соблюдал конспирацию и практически не оставлял следов. Убийца избежал пожизненного лишения свободы, однако этого ему показалось недостаточно. О чем маньяк попросил в суде — в материале РИА Новости.

Криминальные вылазки

Осенью 2021-го по городам Московской области прокатилась волна нападений на одиноких пенсионерок. Одним повезло — лишились денег и ценностей, получили травмы, но выжили. Других хладнокровно задушили.
В одно уголовное дело эти преступления объединили не сразу. Города, районы разные: Одинцовский, Можайский, Рузский. Тем временем число жертв и пострадавших росло.
© Стоп-кадр с видеозаписи ГСУ СКР по Московской областиСледственный эксперимент с обвиняемым в совершении серии нападений на пожилых женщин
Следственный эксперимент с обвиняемым в совершении серии нападений на пожилых женщин - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Стоп-кадр с видеозаписи ГСУ СКР по Московской области
Следственный эксперимент с обвиняемым в совершении серии нападений на пожилых женщин
Преступник вламывался в дома по ночам. Нападал на спящих пенсионерок, требовал показать, где лежат деньги. Выжившие особых примет не разглядели. Налетчик скрывал лицо под балаклавой. К месту преступления приходил пешком, без сотового телефона.
Отсмотрев многочасовые трансляции с видеокамер, следователи пришли к выводу, что, скорее всего, имеют дело с так называемым гастролером. То есть он не местный, приезжает в Подмосковье из другого региона.

Темное прошлое

Силовики стали проверять все подозрительные машины, появлявшиеся у мест преступлений. Обратили внимание на некоего Юрия Филькина из Пензенской области. Его "Лада-Калина" часто мелькала в городах, где происходили нападения. Причем водитель всегда оставлял автомобиль на въезде в населенный пункт и дальше шел пешком.
© Стоп-кадр с видеозаписи ГСУ СКР по Московской областиСледственный эксперимент с обвиняемым в совершении серии нападений на пожилых женщин
Следственный эксперимент с обвиняемым в совершении серии нападений на пожилых женщин - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Стоп-кадр с видеозаписи ГСУ СКР по Московской области
Следственный эксперимент с обвиняемым в совершении серии нападений на пожилых женщин
Несколько десятилетий назад Филькина судили за изнасилование и хулиганство, дали пять лет колонии.
Жил он недалеко от Пензы. Женат, воспитывает детей — вполне законопослушный гражданин. Но это была лишь ширма.
"Во время обыска у подозреваемого нашли часть похищенного имущества пенсионерок: ювелирные украшения, документы, медали. Были и другие доказательства причастности к совершению преступлений, — сообщили в ГСУ СКР по Московской области. — Под давлением улик он дал признательные показания по всем эпизодам преступной деятельности".
За год с небольшим — с конца августа 2021-го по октябрь 2022-го — таковых набралось десять, включая кражи, разбои, покушения на убийство и два убийства.
© Стоп-кадр с видеозаписи ГСУ СКР по Московской областиВ ходе обыска у мужчины была обнаружена часть похищенного имущества пенсионерок
В ходе обыска у мужчины была обнаружена часть похищенного имущества пенсионерок - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Стоп-кадр с видеозаписи ГСУ СКР по Московской области
В ходе обыска у мужчины была обнаружена часть похищенного имущества пенсионерок
Каждое преступление Филькин тщательно планировал: приезжал в регион и, представившись мастером по ремонту печей, заходил в дома пенсионерок, изучал обстановку, оценивал материальное благополучие хозяек. Потом возвращался туда ночью.
"Сделал в двери дырку, просунул руку, открыл засов и зашел внутрь, — рассказывал на одном из допросов маньяк про очередное преступление. — Потребовал у пенсионерки деньги и, получив отказ, начал душить. Она захрипела и затем призналась, что деньги лежат в кошельке. Душить же закончил, лишь когда та перестала царапаться и сопротивляться".

Новый поворот

Филькину грозило пожизненное лишение свободы, однако он заключил сделку со следствием и этой участи автоматически избежал. Весной Московский областной суд приговорил маньяка к 22 годам колонии строгого режима. А тот подал жалобу.
"Адвокат преступника выражает несогласие с приговором, считает его не соответствующим требованиям уголовно-процессуального закона и просит отменить, — говорится в постановлении Первого апелляционного суда. — Вынести оправдательный приговор в связи с отсутствием в его действиях составов преступления, а также назначить минимальное наказание за совершение преступлений по статьям "Разбой" и "Убийство".
© Стоп-кадр с видеозаписи ГСУ СКР по Московской областиОбвиняемый в совершении серии нападений на пожилых женщин
Обвиняемый в совершении серии нападений на пожилых женщин - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Стоп-кадр с видеозаписи ГСУ СКР по Московской области
Обвиняемый в совершении серии нападений на пожилых женщин
Защитница маньяка уверяла, что все выводы основаны исключительно на показаниях самого осужденного, а также противоречивых свидетельствах потерпевших. По ее словам, при оформлении явки с повинной и проверке показаний на месте на Филькина оказывалось физическое и психологическое давление со стороны оперативных сотрудников, поэтому "соответствующие процессуальные документы" не могут считаться доказательствами.
В итоге наказание смягчили до 21 года и девяти месяцев лишения свободы. В остальном решение Московского областного суда оставили без изменения, а апелляцию адвоката — без удовлетворения.
 
Московская область (Подмосковье)Пензенская областьМосковский областной судПенза
 
 
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