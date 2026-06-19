Депутат Госдумы Денис Кравченко посетил типографию в Химках

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Депутат Государственной думы Денис Кравченко побывал в типографии "33Пост" в Химках, в ходе визита парламентарий ознакомился с работой современного производства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
После осмотра предприятия депутат провел беседу с сотрудниками. Основное внимание было уделено реализации Народной программы партии "Единая Россия". Работники типографии поделились волнующими их вопросами и выдвинули ряд идей, способных улучшить жизнь в регионе.
Ключевыми темами стали инициативы по развитию городской среды и модернизации инфраструктуры. Депутат отметил живой отклик сотрудников на обсуждение этих вопросов. По итогам встречи зафиксирован целый ряд наказов, которые войдут в новую редакцию Народной программы.
Во время диалога также обсудили закон о развитии креативных и творческих индустрий, инициированный Кравченко. Депутат обратил внимание, что сотрудники типографии не только участвуют в развитии этой сферы, но и активно работают с селлерами на маркетплейсах, а некоторые и сами пробовали себя в роли селлеров.
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"Очень интересный, содержательный, предметный разговор, который, в том числе, подсвечивает решенные и нерешенные задачи в реализации принятых законов. Впереди у нас большая и важная работа, но совместными усилиями мы сможем сделать жизнь в нашем регионе еще более комфортной. Ведь только вместе мы строим будущее, в котором каждый чувствует себя защищенным и востребованным", — отметил Кравченко на странице в соцсети "ВКонтакте".
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