Депутат Госдумы Денис Кравченко посетил типографию в Химках

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"Очень интересный, содержательный, предметный разговор, который, в том числе, подсвечивает решенные и нерешенные задачи в реализации принятых законов. Впереди у нас большая и важная работа, но совместными усилиями мы сможем сделать жизнь в нашем регионе еще более комфортной. Ведь только вместе мы строим будущее, в котором каждый чувствует себя защищенным и востребованным", — отметил Кравченко на странице в соцсети "ВКонтакте".