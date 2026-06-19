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ЕС хотел бы установить канал связи с Россией, заявил глава Евросовета - РИА Новости, 19.06.2026
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18:04 19.06.2026 (обновлено: 18:35 19.06.2026)
ЕС хотел бы установить канал связи с Россией, заявил глава Евросовета

Кошта: ЕС хотел бы установить дипломатический канал связи с Россией

© REUTERS / Yves HermanПредседатель Европейского совета Антониу Кошта во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе. 19 июня 2026
Председатель Европейского совета Антониу Кошта во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе. 19 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© REUTERS / Yves Herman
Председатель Европейского совета Антониу Кошта во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе. 19 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЕС планирует установить дипломатический канал связи с Россией для обмена позициями.
  • Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Европейский союз не является и не намерен быть посредником по Украине.
БРЮССЕЛЬ, 19 июн - РИА Новости. ЕС хочет установить дипломатический канал связи с РФ для обмена позициями, но не претендует на роль посредника по Украине, заявил глава Евросовета Антониу Кошта.
"То, что я делаю через свой офис, - это создание дипломатического канала, потому что мы не можем полагаться только на других в интерпретации российских сообщений, и мы должны иметь возможность напрямую передавать России наши собственные сообщения", - сказал Кошта на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.
"Европейский союз не является и не намерен быть посредником", - добавил он.
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