ЕС хотел бы установить канал связи с Россией, заявил глава Евросовета

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ЕС планирует установить дипломатический канал связи с Россией для обмена позициями.
- Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Европейский союз не является и не намерен быть посредником по Украине.
БРЮССЕЛЬ, 19 июн - РИА Новости. ЕС хочет установить дипломатический канал связи с РФ для обмена позициями, но не претендует на роль посредника по Украине, заявил глава Евросовета Антониу Кошта.
"То, что я делаю через свой офис, - это создание дипломатического канала, потому что мы не можем полагаться только на других в интерпретации российских сообщений, и мы должны иметь возможность напрямую передавать России наши собственные сообщения", - сказал Кошта на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.
"Европейский союз не является и не намерен быть посредником", - добавил он.