Кошта пошутил по поводу своей кандидатуры как переговорщика с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер во время общения с журналистами на саммите Евросоюза заявил о необходимости отправить в Москву главу Евросовета Антониу Кошта как ответственного за введение антироссийских санкций.
- Антониу Кошта пошутил, что его предлагают сделать переговорщиком с Москвой потому, что он «не нравится» коллегам в Брюсселе.
- Обмен репликами произошел на фоне дискуссий внутри ЕС о том, кто мог бы представлять сообщество в случае возможных будущих контактов с Россией.
БРЮССЕЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Глава Евросовета Антониу Кошта пошутил, что его предлагают сделать переговорщиком с Москвой потому, что он "не нравится" коллегам в Брюсселе.
Как сообщает Euractiv, во время общения премьер-министра Бельгии Барта де Вевера с журналистами на саммите Евросоюза, где бельгийский политик заявил о необходимости отправить в Москву главу Евросовета как ответственного за введение антироссийских санкций и заморозку российских суверенны активов, мимо проходил Кошта.
"Я только что говорил о вас, Антонио, и хвалил вас! Говорил, что вы единственный, кто может представлять нас, и что мы отправим вас в Москву как можно скорее!" - пошутил де Вевер.
"Потому что я не нравлюсь вам в Брюсселе", - ответил председатель Евросовета.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия готова начать переговоры с Европой, но никуда не спешит.