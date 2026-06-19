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Кошта пошутил по поводу своей кандидатуры как переговорщика с Россией - РИА Новости, 19.06.2026
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12:56 19.06.2026
Кошта пошутил по поводу своей кандидатуры как переговорщика с Россией

Кошта пошутил, что его хотят отправить в Москву из-за недовольства коллег

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПредседатель Европейского совета Антониу Кошта
Председатель Европейского совета Антониу Кошта - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Председатель Европейского совета Антониу Кошта . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер во время общения с журналистами на саммите Евросоюза заявил о необходимости отправить в Москву главу Евросовета Антониу Кошта как ответственного за введение антироссийских санкций.
  • Антониу Кошта пошутил, что его предлагают сделать переговорщиком с Москвой потому, что он «не нравится» коллегам в Брюсселе.
  • Обмен репликами произошел на фоне дискуссий внутри ЕС о том, кто мог бы представлять сообщество в случае возможных будущих контактов с Россией.
БРЮССЕЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Глава Евросовета Антониу Кошта пошутил, что его предлагают сделать переговорщиком с Москвой потому, что он "не нравится" коллегам в Брюсселе.
Как сообщает Euractiv, во время общения премьер-министра Бельгии Барта де Вевера с журналистами на саммите Евросоюза, где бельгийский политик заявил о необходимости отправить в Москву главу Евросовета как ответственного за введение антироссийских санкций и заморозку российских суверенны активов, мимо проходил Кошта.
"Я только что говорил о вас, Антонио, и хвалил вас! Говорил, что вы единственный, кто может представлять нас, и что мы отправим вас в Москву как можно скорее!" - пошутил де Вевер.
"Потому что я не нравлюсь вам в Брюсселе", - ответил председатель Евросовета.
Обмен репликами произошел на фоне дискуссий внутри ЕС о том, кто мог бы представлять сообщество в случае возможных будущих контактов с Россией.
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