Кошта пошутил по поводу своей кандидатуры как переговорщика с Россией

БРЮССЕЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Глава Евросовета Антониу Кошта пошутил, что его предлагают сделать переговорщиком с Москвой потому, что он "не нравится" коллегам в Брюсселе.

"Я только что говорил о вас, Антонио, и хвалил вас! Говорил, что вы единственный, кто может представлять нас, и что мы отправим вас в Москву как можно скорее!" - пошутил де Вевер.