Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко подарили корову по кличке Муся - РИА Новости, 19.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:05 19.06.2026
Лукашенко подарили корову по кличке Муся

Лукашенко подарили рыжую корову по кличке Муся

© Фото : БЕЛТА - Новости БеларусиКорова джерсейской породы по кличке Муся в Минской области, которую подарили президенту Белоруссии Александру Лукашенко
Корова джерсейской породы по кличке Муся в Минской области, которую подарили президенту Белоруссии Александру Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Фото : БЕЛТА - Новости Беларуси
Корова джерсейской породы по кличке Муся в Минской области, которую подарили президенту Белоруссии Александру Лукашенко
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лукашенко подарили корову джерсейской породы по кличке Муся.
  • Президент Белоруссии посетил молочно-товарный комплекс "Яченка".
  • Джерсейская порода коров отличается высоким содержанием жира и белка в молоке, а также высоким содержанием белка А2.
МИНСК, 19 июн - РИА Новости. Президенту Белоруссии Александру Лукашенко во время посещения фермы в Минской области подарили корову джерсейской породы по кличке Муся, сообщает агентство Белта.
Лукашенко в пятницу посещает молочно-товарный комплекс "Яченка" ООО "БелИнтерГен-агро" в Узденском районе. Одним из главных направлений деятельности компании является развитие племенного животноводства. В основном в "БелИнтерГен" занимаются разведением голштинской породы, но начали размножать и джерсейскую. Представительницу последней как раз и подарили главе государства.
У меня денег нет. Лукашенко организовали банкет в фастфуде Mak.by - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Вице-премьер Белоруссии не смог оплатить заказ Лукашенко в ресторане
8 марта, 17:06
"Джерсейскую породу на предприятии начали разводить от одной коровы - тоже Муси, которая прожила 11 лет. Такая же кличка у рыжей коровы, которую подарили президенту", - говорится в сообщении.
Джерсейская относится к мелким породам коров молочного направления. Ее особенность в том, что молоко содержит большое количество жира и белка, а также отличается высоким содержанием белка А2. Благодаря небольшому весу для коров такой породы нужно значительно меньше корма. Суточный удой составляет до 30 литров.
В марте Лукашенко во время посещения племенного завода по разведению герефордской породы в Дрибинском районе Могилевской области также подарили корову, которая скоро должна принести приплод. Президент тогда пообещал, что у него она будет содержаться хорошо.
Лукашенко раньше говорил, что корове, которая во все времена считалась кормилицей, надо поставить памятник. Он также заявлял, что корова для него - это святое.
У Лукашенко большое приусадебное хозяйство, там растут картофель и другие овощи, яблоки, бахчевые и ягоды. В хозяйстве есть и животные - здесь живут лошади и коровы, козы и овцы, кролики, птица, а также коты и собаки. В июле 2025 года на козьей ферме в Могилеве главе государства подарили двух коз - зааненской и альпийской пород. Тогда Лукашенко поделился, что одна из его коров дает 48 литров молока в день.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Лукашенко рассказал, что не любит кофе
8 марта, 17:36
 
В миреБелоруссияМинская областьМогилевАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала