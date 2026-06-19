Лукашенко подарили корову по кличке Муся

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лукашенко подарили корову джерсейской породы по кличке Муся.
- Президент Белоруссии посетил молочно-товарный комплекс "Яченка".
- Джерсейская порода коров отличается высоким содержанием жира и белка в молоке, а также высоким содержанием белка А2.
МИНСК, 19 июн - РИА Новости. Президенту Белоруссии Александру Лукашенко во время посещения фермы в Минской области подарили корову джерсейской породы по кличке Муся, сообщает агентство Белта.
Лукашенко в пятницу посещает молочно-товарный комплекс "Яченка" ООО "БелИнтерГен-агро" в Узденском районе. Одним из главных направлений деятельности компании является развитие племенного животноводства. В основном в "БелИнтерГен" занимаются разведением голштинской породы, но начали размножать и джерсейскую. Представительницу последней как раз и подарили главе государства.
"Джерсейскую породу на предприятии начали разводить от одной коровы - тоже Муси, которая прожила 11 лет. Такая же кличка у рыжей коровы, которую подарили президенту", - говорится в сообщении.
Джерсейская относится к мелким породам коров молочного направления. Ее особенность в том, что молоко содержит большое количество жира и белка, а также отличается высоким содержанием белка А2. Благодаря небольшому весу для коров такой породы нужно значительно меньше корма. Суточный удой составляет до 30 литров.
В марте Лукашенко во время посещения племенного завода по разведению герефордской породы в Дрибинском районе Могилевской области также подарили корову, которая скоро должна принести приплод. Президент тогда пообещал, что у него она будет содержаться хорошо.
Лукашенко раньше говорил, что корове, которая во все времена считалась кормилицей, надо поставить памятник. Он также заявлял, что корова для него - это святое.
У Лукашенко большое приусадебное хозяйство, там растут картофель и другие овощи, яблоки, бахчевые и ягоды. В хозяйстве есть и животные - здесь живут лошади и коровы, козы и овцы, кролики, птица, а также коты и собаки. В июле 2025 года на козьей ферме в Могилеве главе государства подарили двух коз - зааненской и альпийской пород. Тогда Лукашенко поделился, что одна из его коров дает 48 литров молока в день.
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