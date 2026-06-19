Краткий пересказ от РИА ИИ Лукашенко подарили корову джерсейской породы по кличке Муся.

Президент Белоруссии посетил молочно-товарный комплекс "Яченка".

Джерсейская порода коров отличается высоким содержанием жира и белка в молоке, а также высоким содержанием белка А2.

МИНСК, 19 июн - РИА Новости. Президенту Белоруссии Александру Лукашенко во время посещения фермы в Минской области подарили корову джерсейской породы по кличке Муся, сообщает агентство Президенту Белоруссии Александру Лукашенко во время посещения фермы в Минской области подарили корову джерсейской породы по кличке Муся, сообщает агентство Белта

Лукашенко в пятницу посещает молочно-товарный комплекс "Яченка" ООО "БелИнтерГен-агро" в Узденском районе. Одним из главных направлений деятельности компании является развитие племенного животноводства. В основном в "БелИнтерГен" занимаются разведением голштинской породы, но начали размножать и джерсейскую. Представительницу последней как раз и подарили главе государства.

"Джерсейскую породу на предприятии начали разводить от одной коровы - тоже Муси, которая прожила 11 лет. Такая же кличка у рыжей коровы, которую подарили президенту", - говорится в сообщении.

Джерсейская относится к мелким породам коров молочного направления. Ее особенность в том, что молоко содержит большое количество жира и белка, а также отличается высоким содержанием белка А2. Благодаря небольшому весу для коров такой породы нужно значительно меньше корма. Суточный удой составляет до 30 литров.

В марте Лукашенко во время посещения племенного завода по разведению герефордской породы в Дрибинском районе Могилевской области также подарили корову, которая скоро должна принести приплод. Президент тогда пообещал, что у него она будет содержаться хорошо.

Лукашенко раньше говорил, что корове, которая во все времена считалась кормилицей, надо поставить памятник. Он также заявлял, что корова для него - это святое.