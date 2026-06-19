Названа средняя цена печатной книги в России

Краткий пересказ от РИА ИИ Средняя цена печатной книги в России в 2025 году составила 509,49 рубля.

Средняя цена реализации книги в классических книжных магазинах составила 584,49 рубля, а при продаже в интернете — 478,47 рубля.

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Средняя цена печатной книги в России в 2025 году составила чуть больше 500 рублей, следует из отраслевого доклада Минцифры России "Книжный рынок России", с которым ознакомилось РИА Новости.

"Средняя цена печатной книги составила по итогам 2025 года 509,49 рубля", - говорится в тексте доклада.

Согласно данным Минцифры, средняя цена реализации книги в классических книжных магазинах в 2025 году составила 584,49 рубля, а при продаже в интернете - 478,47 рубля.