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Названа средняя цена печатной книги в России - РИА Новости, 19.06.2026
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06:16 19.06.2026
Названа средняя цена печатной книги в России

РИА Новости: средняя цена печатной книги в России составила 500 рублей

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкДевушка в книжном магазине
Девушка в книжном магазине - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Девушка в книжном магазине . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средняя цена печатной книги в России в 2025 году составила 509,49 рубля.
  • Средняя цена реализации книги в классических книжных магазинах составила 584,49 рубля, а при продаже в интернете — 478,47 рубля.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Средняя цена печатной книги в России в 2025 году составила чуть больше 500 рублей, следует из отраслевого доклада Минцифры России "Книжный рынок России", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Средняя цена печатной книги составила по итогам 2025 года 509,49 рубля", - говорится в тексте доклада.
Согласно данным Минцифры, средняя цена реализации книги в классических книжных магазинах в 2025 году составила 584,49 рубля, а при продаже в интернете - 478,47 рубля.
При этом количество книг в чеке сократилось на 23,2% и составило 1,9 экземпляра. Для сравнения - в 2024 году было 2,47 экземпляра.
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