Рейтинг@Mail.ru
Китай представил переносное лазерное устройство для поражения беспилотников - РИА Новости, 19.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:51 19.06.2026
Китай представил переносное лазерное устройство для поражения беспилотников

Китай представил переносное лазерное устройство серии Lijian для поражения БПЛА

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Флаг Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Китайская оборонная компания Harbin Xinguang Optic-Electronics Technology представила серию лазерных комплексов Lijian на выставке Defence Information Equipment & Technology Exhibition 2026.
  • Серия Lijian разработана в двух вариантах — стационарном и переносном, причем стационарные комплексы способны поражать беспилотники на расстоянии до 1200 метров.
  • Переносные модели Lijian II и Lijian III весят 30 и 25 килограмм соответственно и могут использовать технологии искусственного интеллекта для распознавания целей и автоматического поражения беспилотников.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Китай продемонстрировал переносное лазерное устройство серии Lijian для уничтожения беспилотников, сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).
"Серия лазерных комплексов Lijian, разработанная китайской оборонной компанией Harbin Xinguang Optic-Electronics Technology, была представлена на выставке Defence Information Equipment & Technology Exhibition 2026", - сообщает газета.
Новые виды китайских противовоздушных ракет - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
В Китае показали ударно-разведывательные беспилотники
3 сентября 2025, 07:07
Серия Lijian разработана в двух вариантах - стационарном и переносимом. Согласно информации, представленной на выставке, стационарные комплексы используют высокоэнергетические лазеры для поражения беспилотников на расстоянии до 1200 метров, хотя переносные версии обладают значительно меньшей дальностью действия.
Переносные модели Lijian II и Lijian III состоят из трех компонентов: лазерного излучателя, воздушной системы охлаждения и ручного пульта управления. Общий вес каждого из переносных устройств составляет 30 и 25 килограмм соответственно, пишет SCMP.
Согласно данным компании-разработчика, серия Lijian также может использовать технологии искусственного интеллекта для распознавания целей и автоматического поражения беспилотников.
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
В Китае создали беспилотник с искусственным интеллектом
18 июля 2025, 17:55
 
В миреКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала