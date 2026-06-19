Китай представил переносное лазерное устройство для поражения беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ Китайская оборонная компания Harbin Xinguang Optic-Electronics Technology представила серию лазерных комплексов Lijian на выставке Defence Information Equipment & Technology Exhibition 2026.

Серия Lijian разработана в двух вариантах — стационарном и переносном, причем стационарные комплексы способны поражать беспилотники на расстоянии до 1200 метров.

Переносные модели Lijian II и Lijian III весят 30 и 25 килограмм соответственно и могут использовать технологии искусственного интеллекта для распознавания целей и автоматического поражения беспилотников.

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Китай продемонстрировал переносное лазерное устройство серии Lijian для уничтожения беспилотников, сообщает гонконгская газета Китай продемонстрировал переносное лазерное устройство серии Lijian для уничтожения беспилотников, сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

"Серия лазерных комплексов Lijian, разработанная китайской оборонной компанией Harbin Xinguang Optic-Electronics Technology, была представлена на выставке Defence Information Equipment & Technology Exhibition 2026", - сообщает газета.

Серия Lijian разработана в двух вариантах - стационарном и переносимом. Согласно информации, представленной на выставке, стационарные комплексы используют высокоэнергетические лазеры для поражения беспилотников на расстоянии до 1200 метров, хотя переносные версии обладают значительно меньшей дальностью действия.

Переносные модели Lijian II и Lijian III состоят из трех компонентов: лазерного излучателя, воздушной системы охлаждения и ручного пульта управления. Общий вес каждого из переносных устройств составляет 30 и 25 килограмм соответственно, пишет SCMP.