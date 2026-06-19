Жители Подмосковья в мае этого года купили хлеба на 6% больше, чем в апреле

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"По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в мае жители приобрели более 232 493 килограммов сырокопченой колбасы – это на 8,41% больше, чем в апреле. Объемы покупок сливочного масла составили свыше 1 890 361 килограмма, а сыра – более 5 481 997 килограммов, что на 5,57% превышает показатель предыдущего месяца", — указывается в сообщении.