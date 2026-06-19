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Жители Подмосковья в мае этого года купили хлеба на 6% больше, чем в апреле - РИА Новости, 19.06.2026
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Новости Подмосковья
 
19:58 19.06.2026
Жители Подмосковья в мае этого года купили хлеба на 6% больше, чем в апреле

Жители Подмосковья в мае 2026 года купили хлеба на 6% больше, чем в апреле

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкГотовая хлебобулочная продукция
Готовая хлебобулочная продукция - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Жители в Московской области купили более 22 миллионов килограммов хлеба в мае текущего года, тем самым превысив показатели прошлого месяца на 5,8%, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Помимо этого, они приобрели более 605 347 килограммов ржаного хлеба, что почти на 3% превосходит апрельский результат.
«
"По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в мае жители приобрели более 232 493 килограммов сырокопченой колбасы – это на 8,41% больше, чем в апреле. Объемы покупок сливочного масла составили свыше 1 890 361 килограмма, а сыра – более 5 481 997 килограммов, что на 5,57% превышает показатель предыдущего месяца", — указывается в сообщении.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ОбществоХлеб
 
 
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