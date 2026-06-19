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Источник: нефтяные компании Катара вернулись к бурению в полном объеме - РИА Новости, 19.06.2026
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00:40 19.06.2026
Источник: нефтяные компании Катара вернулись к бурению в полном объеме

РИА Новости: нефтяные компании Катара вернулись к бурению в полном объеме

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКатар
Катар - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нефтяные компании в Катаре вернулись к работе в полном объеме, включая бурение новых скважин на месторождении Аль-Шахин в море.
  • Планируется увеличить мощности и пробурить больше скважин, чем было запланировано ранее.
  • Ситуация с отправкой углеводородов из Катара на экспорт улучшается, но еще не полностью нормализовалась.
ДОХА, 19 июн - РИА Новости. Нефтяные компании в Катаре вернулись к работе в полном объеме, включая бурение новых скважин на месторождении Аль-Шахин в море, после спада в работе из-за военных действий в регионе, рассказал РИА Новости источник в нефтяной отрасли Катара.
"Бурение идет очень напряженно, мы вернулись к работе на полную мощность и даже планируем увеличить мощности и пробурить больше скважин, чем было запланировано ранее", - отметил источник.
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Он пояснил, что добыча нефти всегда начинается сразу после бурения, поэтому бурение невозможно, если нет возможности добывать нефть.
По словам источника, ситуация с отправкой углеводородов из Катара на экспорт улучшается после подписания меморандума о прекращении военных действий между Ираном и США, но еще не полностью нормализовалась.
"Возобновляются поставки нефти и газа, и некоторые застрявшие танкеры сейчас покидают Персидский залив. Ормузский пролив фактически вновь открылся для судоходства, и поставки нефти на экспорт возобновились, но восстановление отрасли происходит постепенно, и для возвращения к прежнему режиму нужно время", - заключил собеседник агентства.
Нефтегазовые компании в Катаре были вынуждены приостановить деятельность на своих объектах, большинство из которых находятся на месторождениях в море, во время военных действий в Иране из соображений безопасности.
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