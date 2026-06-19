Источник: нефтяные компании Катара вернулись к бурению в полном объеме

Краткий пересказ от РИА ИИ Нефтяные компании в Катаре вернулись к работе в полном объеме, включая бурение новых скважин на месторождении Аль-Шахин в море.

Планируется увеличить мощности и пробурить больше скважин, чем было запланировано ранее.

Ситуация с отправкой углеводородов из Катара на экспорт улучшается, но еще не полностью нормализовалась.

ДОХА, 19 июн - РИА Новости. Нефтяные компании в Катаре вернулись к работе в полном объеме, включая бурение новых скважин на месторождении Аль-Шахин в море, после спада в работе из-за военных действий в регионе, рассказал РИА Новости источник в нефтяной отрасли Катара.

"Бурение идет очень напряженно, мы вернулись к работе на полную мощность и даже планируем увеличить мощности и пробурить больше скважин, чем было запланировано ранее", - отметил источник.

Он пояснил, что добыча нефти всегда начинается сразу после бурения, поэтому бурение невозможно, если нет возможности добывать нефть.

По словам источника, ситуация с отправкой углеводородов из Катара на экспорт улучшается после подписания меморандума о прекращении военных действий между Ираном США , но еще не полностью нормализовалась.

"Возобновляются поставки нефти и газа, и некоторые застрявшие танкеры сейчас покидают Персидский залив Ормузский пролив фактически вновь открылся для судоходства, и поставки нефти на экспорт возобновились, но восстановление отрасли происходит постепенно, и для возвращения к прежнему режиму нужно время", - заключил собеседник агентства.