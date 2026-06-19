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У берегов Камчатки зарегистрировали два подземных толчка - РИА Новости, 19.06.2026
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10:22 19.06.2026 (обновлено: 10:53 19.06.2026)
У берегов Камчатки зарегистрировали два подземных толчка

У берегов Камчатки зарегистрировали два подземных толчка, возможен подход волны

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкКамчатка
Камчатка - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У берегов Камчатки зарегистрированы два подземных толчка.
  • Согласно данным Центра цунами, возможен подход волны к берегу Петропавловска-Камчатского и других населенных пунктов.
ВЛАДИВОСТОК, 19 июн — РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали два подземных толчка у берегов Камчатки, сообщил региональный главк МЧС.
"Сразу два подземных толчка зарегистрированы у берегов Камчатки. Согласно данным Центра цунами, возможен подход волны к берегу", — говорится в релизе.
По прогнозу в районе Петропавловска-Камчатского волна высотой шесть сантиметров ожидается в 19:53 по местному времени, к поселку Усть-Камчатск она придет в 19:33 и достигнет 25 сантиметров, а к берегу у села Никольского — в 19:29 и будет высотой 38 сантиметров.
Жителей Камчатки призвали не выходить на прибрежные зоны.
По данным Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, в 6:51 UTC на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,6. Второй толчок зарегистрировали в Тихом океане, в 183 километрах от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 15,4 километра. На сейсмостанции "Южно-Сахалинск" его магнитуду оценили в 6,7.
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ПроисшествияКамчаткаПетропавловск-КамчатскийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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