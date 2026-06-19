У берегов Камчатки зарегистрировали два подземных толчка

По данным Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, в 6:51 UTC на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,6. Второй толчок зарегистрировали в Тихом океане, в 183 километрах от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 15,4 километра. На сейсмостанции "Южно-Сахалинск" его магнитуду оценили в 6,7.