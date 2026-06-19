У берегов Камчатки зарегистрировали два подземных толчка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- У берегов Камчатки зарегистрированы два подземных толчка.
- Согласно данным Центра цунами, возможен подход волны к берегу Петропавловска-Камчатского и других населенных пунктов.
ВЛАДИВОСТОК, 19 июн — РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали два подземных толчка у берегов Камчатки, сообщил региональный главк МЧС.
По прогнозу в районе Петропавловска-Камчатского волна высотой шесть сантиметров ожидается в 19:53 по местному времени, к поселку Усть-Камчатск она придет в 19:33 и достигнет 25 сантиметров, а к берегу у села Никольского — в 19:29 и будет высотой 38 сантиметров.
Жителей Камчатки призвали не выходить на прибрежные зоны.
По данным Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, в 6:51 UTC на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,6. Второй толчок зарегистрировали в Тихом океане, в 183 километрах от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 15,4 километра. На сейсмостанции "Южно-Сахалинск" его магнитуду оценили в 6,7.