Антифашисты Израиля призвали Зеленского отказаться от героизации УПА*

По мнению лидера антифашистов, украинские власти на протяжении длительного времени последовательно идут по пути исторического ревизионизма, заменяя сложный и трагический исторический разговор политической героизацией отдельных фигур и движений.

"Мы убеждены, что государство, которое допускает возвеличивание подобных фигур, неизбежно сталкивается не только с политическим кризисом доверия, но и с серьезным моральным кризисом. Попытки представить спорных исторических деятелей как национальных героев вызывают справедливое возмущение у потомков жертв нацизма, ветеранов и всех тех, кто хранит память о борьбе против фашизма", - отметил Трапиров.