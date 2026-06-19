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Антифашисты Израиля призвали Зеленского отказаться от героизации УПА* - РИА Новости, 19.06.2026
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07:47 19.06.2026
Антифашисты Израиля призвали Зеленского отказаться от героизации УПА*

РИА Новости: антифашисты Израиля призвали Зеленского не героизировать УПА

© REUTERS / Denis BalibouseВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Антифашистское движение Израиля призывает Владимира Зеленского отказаться от героизации лидеров Украинской повстанческой армии* (УПА*).
  • Дмитрий Трапиров, председатель антифашистского движения Израиля, заявил, что руководство Украины должно отказаться от решений, которые могут восприниматься как оправдание или возвеличивание наследия лиц и организаций, связанных с сотрудничеством с нацистским режимом.
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июн - РИА Новости. Антифашистское движение Израиля призывает Владимира Зеленского отказаться от героизации лидеров Украинской повстанческой армии* (УПА*, признана экстремистской и запрещена в РФ), заявил РИА Новости председатель движения Дмитрий Трапиров.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* (ОУН* также запрещена в РФ как экстремистская) Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ.
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"Мы обращаемся к руководству Украины во главе с Владимиром Зеленским с призывом отказаться от любых решений, которые могут восприниматься как оправдание или возвеличивание наследия лиц и организаций, связанных с сотрудничеством с нацистским режимом", - сообщил Трапиров.
По мнению лидера антифашистов, украинские власти на протяжении длительного времени последовательно идут по пути исторического ревизионизма, заменяя сложный и трагический исторический разговор политической героизацией отдельных фигур и движений.
"Мы убеждены, что государство, которое допускает возвеличивание подобных фигур, неизбежно сталкивается не только с политическим кризисом доверия, но и с серьезным моральным кризисом. Попытки представить спорных исторических деятелей как национальных героев вызывают справедливое возмущение у потомков жертв нацизма, ветеранов и всех тех, кто хранит память о борьбе против фашизма", - отметил Трапиров.
Ранее в июне президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что дал Зеленскому несколько дней на изменение решения о присвоении подразделению ВСУ названия "Имени героев УПА*".
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