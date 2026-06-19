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Синоптик рассказал, каким будет июль в Москве - РИА Новости, 19.06.2026
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07:24 19.06.2026 (обновлено: 09:22 19.06.2026)
Синоптик рассказал, каким будет июль в Москве

Голубев: температура воздуха в июле в Москве ожидается в районе 20 градусов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДевушка на Крымской набережной в Москве
Девушка на Крымской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Девушка на Крымской набережной в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Температура воздуха в июле в Москве ожидается в пределах нормы или на один градус выше нормы.
  • Среднемесячная норма температуры для июля в Москве составляет около плюс 20 градусов тепла.
  • Количество осадков в июле в Москве ожидается около нормы.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Температура воздуха в июле в Москве ожидается в пределах нормы со среднесуточной температурой в районе 20 градусов, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
"Температура воздуха в июле на европейской территории России, включая Москву, ожидается в пределах нормы или на один градус выше нормы", – пояснил синоптик.
По его словам, для июля в столице среднемесячная норма составляет около плюс 20 градусов тепла.
"Нормой в июле является плюс 19,7 градуса тепла в Москве, поэтому если средняя температура ожидается около плюс 20 градусов, то в дневные часы значения будут достигать плюс 20–25 градусов, а в отдельные дни плюс 25–30. Ночью температура может быть от плюс 10 до плюс 15 градусов, а местами до плюс 18", – рассказал Голубев.
Синоптик добавил, что июль в Москве ожидается достаточно теплым, а количество осадков выпадет около нормы.
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ОбществоМоскваРоссияАлександр Голубев (метеоролог)Гидрометцентр
 
 
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