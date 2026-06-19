Синоптик рассказал, каким будет июль в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Температура воздуха в июле в Москве ожидается в пределах нормы или на один градус выше нормы.
- Среднемесячная норма температуры для июля в Москве составляет около плюс 20 градусов тепла.
- Количество осадков в июле в Москве ожидается около нормы.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Температура воздуха в июле в Москве ожидается в пределах нормы со среднесуточной температурой в районе 20 градусов, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
По его словам, для июля в столице среднемесячная норма составляет около плюс 20 градусов тепла.
"Нормой в июле является плюс 19,7 градуса тепла в Москве, поэтому если средняя температура ожидается около плюс 20 градусов, то в дневные часы значения будут достигать плюс 20–25 градусов, а в отдельные дни плюс 25–30. Ночью температура может быть от плюс 10 до плюс 15 градусов, а местами до плюс 18", – рассказал Голубев.
Синоптик добавил, что июль в Москве ожидается достаточно теплым, а количество осадков выпадет около нормы.