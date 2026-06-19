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Президент Филиппин рассказал об истории, удивившей Путина - РИА Новости, 19.06.2026
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21:55 19.06.2026 (обновлено: 21:56 19.06.2026)
Президент Филиппин рассказал об истории, удивившей Путина

Президент Филиппин рассказал удивившую Путина историю о филиппинцах в Иркутске

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПрезидент Филиппин Фердинанд Маркос-младший
Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший удивил президента РФ Владимира Путина историей о филиппинцах в Иркутске.
  • Маркос-младший подчеркнул, что благодаря расширению авиасообщения из Филиппин в Россию будет приезжать больше туристов, и допустил возможность собственного визита в Иркутск и на озеро Байкал.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший рассказал, как удивил президента РФ Владимира Путина историей о филиппинцах в Иркутске.
В интервью телеканалу RT Маркос-младший рассказал, что в разговоре с российским президентом упомянул о посещении филиппинцами Иркутска. По его словам, Путин удивился тому, что филиппинцы поехали в Иркутск, не боясь сильного холода в городе.
Президент России Владимир Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший во время встречи в Казани - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Президент Филиппин отметил продуктивность двусторонней встречи с Путиным
Вчера, 19:00
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"А я ответил: "Когда я узнал про филиппинцев в Иркутске, я задал себе тот же вопрос: как они справляются с таким холодом? Но мы народ очень легко приспосабливающийся, поэтому я уверен, что они найдут там множество интересных занятий", - сказал лидер Филиппин.
Маркос-младший подчеркнул, что благодаря расширению авиасообщения из Филиппин в Россию будет приезжать больше туристов.
Он допустил, что может и сам посетить Иркутск и озеро Байкал.
Ранее Маркос-младший по прибытии на Филиппины после саммита Россия-АСЕАН в Казани выразил благодарность правительству и народу России за гостеприимство и успешное проведение юбилейного саммита. Он заявил, что двусторонняя встреча с президентом РФ Владимиром Путиным прошла "очень продуктивно".
Президент РФ Владимир Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший во время встречи на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Президент Филиппин поблагодарил Путина за радушный прием
17 июня, 17:22
 
ИркутскФилиппиныРоссияВладимир ПутинФердинанд МаркосСаммит Россия — АСЕАН в Казани
 
 
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