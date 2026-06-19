Президент Филиппин рассказал об истории, удивившей Путина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший удивил президента РФ Владимира Путина историей о филиппинцах в Иркутске.
- Маркос-младший подчеркнул, что благодаря расширению авиасообщения из Филиппин в Россию будет приезжать больше туристов, и допустил возможность собственного визита в Иркутск и на озеро Байкал.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший рассказал, как удивил президента РФ Владимира Путина историей о филиппинцах в Иркутске.
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"А я ответил: "Когда я узнал про филиппинцев в Иркутске, я задал себе тот же вопрос: как они справляются с таким холодом? Но мы народ очень легко приспосабливающийся, поэтому я уверен, что они найдут там множество интересных занятий", - сказал лидер Филиппин.
Маркос-младший подчеркнул, что благодаря расширению авиасообщения из Филиппин в Россию будет приезжать больше туристов.
Он допустил, что может и сам посетить Иркутск и озеро Байкал.
Ранее Маркос-младший по прибытии на Филиппины после саммита Россия-АСЕАН в Казани выразил благодарность правительству и народу России за гостеприимство и успешное проведение юбилейного саммита. Он заявил, что двусторонняя встреча с президентом РФ Владимиром Путиным прошла "очень продуктивно".
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17 июня, 17:22