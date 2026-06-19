Трамп обвинил Иран в срыве технической встречи по соглашению в Швейцарии

ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в срыве технической встречи по мирному соглашению в Швейцарии, добавив, что Вашингтон выполнит договоренности с Ираном о 60-дневном сроке для проведения переговоров.