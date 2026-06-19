Трамп обвинил Иран в срыве технической встречи по соглашению в Швейцарии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в срыве технической встречи по мирному соглашению в Швейцарии.
- Трамп заявил, что Тегеран "не получит ни цента".
ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в срыве технической встречи по мирному соглашению в Швейцарии, добавив, что Вашингтон выполнит договоренности с Ираном о 60-дневном сроке для проведения переговоров.
"Это не мы не встретились от отчаяния, это Иран. Им конец! Мы выдержим те 60 дней. Денег они не получат - ни цента!" - написал он в пятницу в своей соцсети Truth Social.
Так глава Белого дома отреагировал на отмену вылета вице-президента США Джей Ди Вэнса в Швейцарию, где 19 июня планировалось провести первую встречу представителей сторон при участии посредников из Пакистана и Катара. Вэнс в четверг заявил, что его вылет зависит от того, когда в Швейцарию полетит иранская делегация.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней должны провести переговоры.