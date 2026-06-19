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Трамп обвинил Иран в срыве технической встречи по соглашению в Швейцарии - РИА Новости, 19.06.2026
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15:48 19.06.2026 (обновлено: 19:55 19.06.2026)
Трамп обвинил Иран в срыве технической встречи по соглашению в Швейцарии

Трамп обвинил Иран в срыве технической встречи по мирному соглашению в Швейцарии

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в срыве технической встречи по мирному соглашению в Швейцарии.
  • Трамп заявил, что Тегеран "не получит ни цента".
ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в срыве технической встречи по мирному соглашению в Швейцарии, добавив, что Вашингтон выполнит договоренности с Ираном о 60-дневном сроке для проведения переговоров.
"Это не мы не встретились от отчаяния, это Иран. Им конец! Мы выдержим те 60 дней. Денег они не получат - ни цента!" - написал он в пятницу в своей соцсети Truth Social.
Так глава Белого дома отреагировал на отмену вылета вице-президента США Джей Ди Вэнса в Швейцарию, где 19 июня планировалось провести первую встречу представителей сторон при участии посредников из Пакистана и Катара. Вэнс в четверг заявил, что его вылет зависит от того, когда в Швейцарию полетит иранская делегация.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней должны провести переговоры.
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