Рейтинг@Mail.ru
Экс-депутата томской гордумы включили в реестр иностранных агентов - РИА Новости, 19.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:30 19.06.2026
Экс-депутата томской гордумы включили в реестр иностранных агентов

Осужденную по делу об экстремизме Ксению Фадееву внесли в реестр иноагентов

Ксения Фадеева*
Ксения Фадеева* - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Ксения Фадеева*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минюст включил Ксению Фадееву* в реестр иностранных агентов.
  • Она распространяла материалы иноагентов и нежелательных в РФ организаций, а также выступала против специальной военной операции.
  • В 2023 году суд Томска признал Фадееву* виновной в организации экстремистского сообщества и приговорил к девяти годам лишения свободы, однако в 2024 году она была помилована и выдана западным странам в рамках обмена заключенными.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов бывшего депутата городской думы Томска Ксению Фадееву*, осужденную по делу об экстремизме и в дальнейшем попавшую в обмен заключенными, сообщается на сайте ведомства.
"Девятнадцатого июня 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены... К. В. Фадеева*", - говорится в перечне.
По данным Минюста, Фадеева* распространяла материалы иноагентов и нежелательных в РФ организаций. Также она распространяла фейки о решениях российских властей и выступала против специальной военной операции. Фадеева* проживает за пределами России.
В конце декабря 2023 года суд Томска признал Фадееву* виновной в организации экстремистского сообщества и приговорил к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. В 2024 году Россия выдала Фадееву* среди прочих лиц западным странам, перед этим она была помилована президентом РФ Владимиром Путиным с целью возвращения на Родину оказавшихся в заключении россиян.
Ксения Фадеева* – бывший координатор томского "Штаба Навального"**. Росфинмониторинг внес Фадееву* в перечень террористов и экстремистов в РФ.
* Внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ, является иноагентом
** Запрещенная в России экстремистская организация
Вадим Штепа* - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Публициста Вадима Штепу* внесли в реестр иноагентов
13 марта, 17:14
 
РоссияТомскВладимир ПутинФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала