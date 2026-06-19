Экс-депутата томской гордумы включили в реестр иностранных агентов

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов бывшего депутата городской думы Томска Ксению Фадееву*, осужденную по делу об экстремизме и в дальнейшем попавшую в обмен заключенными, сообщается на сайте ведомства.

По данным Минюста, Фадеева* распространяла материалы иноагентов и нежелательных в РФ организаций. Также она распространяла фейки о решениях российских властей и выступала против специальной военной операции. Фадеева* проживает за пределами России.