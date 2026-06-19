Экс-депутата томской гордумы включили в реестр иностранных агентов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минюст включил Ксению Фадееву* в реестр иностранных агентов.
- Она распространяла материалы иноагентов и нежелательных в РФ организаций, а также выступала против специальной военной операции.
- В 2023 году суд Томска признал Фадееву* виновной в организации экстремистского сообщества и приговорил к девяти годам лишения свободы, однако в 2024 году она была помилована и выдана западным странам в рамках обмена заключенными.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов бывшего депутата городской думы Томска Ксению Фадееву*, осужденную по делу об экстремизме и в дальнейшем попавшую в обмен заключенными, сообщается на сайте ведомства.
"Девятнадцатого июня 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены... К. В. Фадеева*", - говорится в перечне.
По данным Минюста, Фадеева* распространяла материалы иноагентов и нежелательных в РФ организаций. Также она распространяла фейки о решениях российских властей и выступала против специальной военной операции. Фадеева* проживает за пределами России.
В конце декабря 2023 года суд Томска признал Фадееву* виновной в организации экстремистского сообщества и приговорил к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. В 2024 году Россия выдала Фадееву* среди прочих лиц западным странам, перед этим она была помилована президентом РФ Владимиром Путиным с целью возвращения на Родину оказавшихся в заключении россиян.
Ксения Фадеева* – бывший координатор томского "Штаба Навального"**. Росфинмониторинг внес Фадееву* в перечень террористов и экстремистов в РФ.
* Внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ, является иноагентом
** Запрещенная в России экстремистская организация
* Внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ, является иноагентом
** Запрещенная в России экстремистская организация
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13 марта, 17:14