Греф: ИИ становится новым участником процессов в экономике

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект становится новым участником экономических процессов, заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Он выступил на первом форуме "СберУниверситета" "Больше чем менеджмент". В центре дискуссии — изменения, которые искусственный интеллект уже сегодня приносит в управление компаниями, организацию труда и экономику в целом.

Искусственный интеллект развивается беспрецедентными темпами. Технологии переходят от выполнения отдельных задач к самостоятельному решению сложных комплексных сценариев, что формирует новую модель взаимодействия человека и цифровых систем.

Глава "Сбера" отметил, что один из ключевых трендов — развитие интеллектуальных агентов, способных брать на себя все больший круг когнитивных функций. Это меняет традиционные представления о производительности труда, структуре организаций и подходах к управлению.

"Мы наблюдаем один из самых масштабных технологических переходов за последние десятилетия. Искусственный интеллект уже не просто помогает человеку выполнять отдельные операции, а становится полноценным участником рабочих и управленческих процессов. По сути, формируется новая экономика, в которой интеллектуальные системы способны самостоятельно решать все более сложные задачи, а роль человека смещается в сторону постановки целей, принятия решений и ответственности за результат", – приводит пресс-служба "Сбера" слова Грефа.

Он подчеркнул, что это потребует переосмысления многих управленческих практик и одновременно откроет новые возможности для роста эффективности, создания продуктов и развития человеческого потенциала.