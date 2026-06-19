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Греф: ИИ становится новым участником процессов в экономике - РИА Новости, 19.06.2026
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16:18 19.06.2026
Греф: ИИ становится новым участником процессов в экономике

Герман Греф: ИИ становится участником экономических процессов

© Фото предоставлено пресс–службой СберУниверситетИИ становится новым участником процессов в экономике
ИИ становится новым участником процессов в экономике - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Фото предоставлено пресс–службой СберУниверситет
ИИ становится новым участником процессов в экономике
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект становится новым участником экономических процессов, заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф.
Он выступил на первом форуме "СберУниверситета" "Больше чем менеджмент". В центре дискуссии — изменения, которые искусственный интеллект уже сегодня приносит в управление компаниями, организацию труда и экономику в целом.
Искусственный интеллект развивается беспрецедентными темпами. Технологии переходят от выполнения отдельных задач к самостоятельному решению сложных комплексных сценариев, что формирует новую модель взаимодействия человека и цифровых систем.
Глава "Сбера" отметил, что один из ключевых трендов — развитие интеллектуальных агентов, способных брать на себя все больший круг когнитивных функций. Это меняет традиционные представления о производительности труда, структуре организаций и подходах к управлению.
"Мы наблюдаем один из самых масштабных технологических переходов за последние десятилетия. Искусственный интеллект уже не просто помогает человеку выполнять отдельные операции, а становится полноценным участником рабочих и управленческих процессов. По сути, формируется новая экономика, в которой интеллектуальные системы способны самостоятельно решать все более сложные задачи, а роль человека смещается в сторону постановки целей, принятия решений и ответственности за результат", – приводит пресс-служба "Сбера" слова Грефа.
Он подчеркнул, что это потребует переосмысления многих управленческих практик и одновременно откроет новые возможности для роста эффективности, создания продуктов и развития человеческого потенциала.
В кампусе "СберУниверситета" проходит первая конференция "Больше чем менеджмент". Цель форума — сформировать в России регулярную площадку, на которой первые лица бизнеса обсуждают практику управления в условиях, когда технологии, процессы и команды меняются быстрее, чем обновляются учебники по менеджменту. На форуме объявили о запуске бесплатной библиотеки знаний "Pro.менеджмент", где собраны тематические журналы, дайджесты, исследования, диагностические инструменты для руководителей и HR.
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