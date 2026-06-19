Рейтинг@Mail.ru
В России введут ГОСТ на уборку в помещениях - РИА Новости, 19.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:55 19.06.2026 (обновлено: 09:24 19.06.2026)
В России введут ГОСТ на уборку в помещениях

РИА Новости: Росстандарт принял ГОСТ на уборку в помещениях

© РИА Новости / Александр КряжевУборка в подъезде
Уборка в подъезде - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Уборка в подъезде . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Росстандарт принял ГОСТ с рекомендациями по правильной организации уборки.
  • Уборка должна проводиться в несколько этапов и с учетом совместимости моющих средств с поверхностями.
  • ГОСТ вступит в силу с 1 июля текущего года.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Росстандарт принял ГОСТ с рекомендациями, как правильно проводить уборку, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства.
"Настоящий стандарт дает руководство по структуре организации эксплуатации для обеспечения эффективной работы чистых помещений с выполнением требований к чистоте. Структура организации эксплуатации включает в себя работу с персоналом, порядок входа и выхода из чистых помещений, уборку, техническое обслуживание и контроль (мониторинг)", - сказано в документе.
Дистанционное обучение - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
В России введут ГОСТ на дистанционное обучение
17 июня, 01:07
Так, уборку в помещениях необходимо разделить на несколько этапов: уборка поверхностей в здании, очистка критических поверхностей, а также оборудования.
Отмечается, что во время проведения уборки необходимо проверить, совместимы ли моющие растворы с обрабатываемыми поверхностями, а также подготовить растворы с учетом концентрации и сроков годности. Также внимание необходимо уделить тому, с какой скоростью нужно провести уборку.
Уточняется, что сухую вакуумную уборку можно проводить в местах, не доступных для швабры. Небольшие рабочие зоны можно очищать влажными салфетками или же спиртовыми.
Для влажной уборки необходимо использовать два или три ведра с водой. Такую уборку проводят в случае наличия загрязнений. Подчеркивается, что швабру нужно предварительно обработать химикатами.
ГОСТ вступит в силу с 1 июля текущего года.
Завтрак в школе - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
В Росстандарте рассказали о ГОСТе на школьное питание
13 июня, 10:03
 
ОбществоРоссияФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала