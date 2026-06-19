Что объединяет Акинфеева и Салаха: топ умнейших жен футболистов мира

Жены известных футболистов - сплошь красивые пустышки без содержания? Вовсе нет! РИА Новости рассказывает о самых умных спутницах суперзвезд самого популярного вида спорта - они занимаются бизнесом, изучают медицину и делают счастливее жизнь родной деревни.

Маги Садек, жена Мохаммеда Салаха

© Фото : соцсети Мохаммед Салах и Маги Садек с детьми © Фото : соцсети Мохаммед Салах и Маги Садек с детьми

Супруге египетского нападающего тридцать лет. Они знакомы с детства, учились в одной деревенской школе в традиционном общинном и древнем поселении Нагриг, где более половины людей живут за чертой бедности.

При этом Маги хорошо училась, а после закончила Александрийский университет. Данные о ее ученой степени в открытых источниках разнятся - часть СМИ пишет, что она специализировалась на биотехнологиях, другие упоминают коммерческое дело.

В 2013 году Маги и Мохаммед поженились. После свадьбы жена суперзвезды " Ливерпуля " не стала работать по специальности, а реализует себя в материнстве, воспитывая двоих дочерей. А еще много занимается благотворительностью по делам мужа и своей инициативе. В частности, поддерживает девочек и женщин в родной деревне, решая вопросы свободного доступа к питьевой воде, образованию, курирует строительство больниц и школ.

© Фото : соцсети Мохаммед Салах м Маги Садек с детьми © Фото : соцсети Мохаммед Салах м Маги Садек с детьми

Она ведет закрытый образ жизни, лишь изредка появляясь на футбольных мероприятиях, куда приглашают ее мужа. В Ливерпуле семья Салахов живет в обычном доме не самого дорогого района. Маги во многом антипод стереотипа жены футболиста - купающейся в роскоши, помешанной на шоппинге и своей внешности пустышки.

Екатерина Акинфеева, жена Игоря Владимировича

© Фото : соцсети Игорь и Екатерина Акинфеевы © Фото : соцсети Игорь и Екатерина Акинфеевы

Ее было бы корректнее называть по девичьей фамилии Герун, потому что после замужества Екатерина не стала брать фамилию мужа. Хотела сохранить приватность и личную автономность.

39-летняя супруга Игоря Акинфеева по первому образованию химик-технолог - его она получила еще в Харькове. Потом окончила театральную студию во Львове. А уже в довольно взрослом возрасте получала дополнительное образование в сфере киноиндустрии в Лос-Анджелесе и Москве.

Вообще она весьма творческий человек - в настоящее время увлекается живописью, а ее картины под именем Екатерины Герун даже выставляются в модных художественных пространствах Москвы.

Екатерина замужем за легендарным голкипером ЦСКА и сборной России с 2014 года, у них трое детей - мальчик и две девочки. Сам Игорь Владимирович не раз отмечал образованность и разносторонние интересы жены, а также говорил, что поддерживает ее решение вести непубличный образ жизни.

Антонелла Рокуццо, жена Лионеля Месси

© Фото : соцсети Антонелла Рокуццо © Фото : соцсети Антонелла Рокуццо

Для кого-то просто стать женой одного из величайших футболистов в истории было бы уже пределом мечтаний. Но Антонелла знала Месси с детства, а свою личную жизнь изначально планировала как приватную зону ответственности. После школы она поступила в Национальный университет Росарио на факультет социальных и гуманитарных наук. В магистратуре собиралась учиться на стоматолога и даже начала посещать занятия, но в конечном итоге предпочла другую сферу медицины - диетологию. Отчасти это было связано с началом отношений с Лео - чтобы иметь возможность проводить с возлюбленным больше времени, Антонелла отказалась от требующей полного погружения стоматологии.

Полученные знания позволяют ей самой прекрасно выглядеть, а заодно обеспечивать мужу оптимальный режим питания для продолжения его выдающейся карьеры.

Эшли Хэррон Тернер, жена Мэтта Тернера

© Фото : соцсети Мэтт и Эшли Хэррон Тернер с детьми © Фото : соцсети Мэтт и Эшли Хэррон Тернер с детьми

29-летняя жена американского вратаря может похвастаться двумя высшими образованиями, причем весьма серьезными - бакалавриат в Гордон-колледже по биологии и писательскому мастерству, а потом магистратура в Гарварде по управлению бизнесом.

Еще до замужества девушка успела поработать в консалтинге, специализируясь на маркетинговых исследованиях для разных компаний.

А сейчас возглавляет благотворительный фонд помощи женщинам, пережившим рак молочной железы. Учитывая образовательный бэкграунд, неудивительно, что у Эшли была насыщенная студенческая жизнь. Она несколько лет занималась чирлидингом в группе поддержки команды по американскому футболу New England Patriots.

Сейчас у Эшли и Мэтта двое детей - погодки сын и дочь. Воспитание детей и благотворительные проекты отнимают все время умницы Эшли. Но на футбол к мужу она всегда ходит с удовольствием.

Ольга Березуцкая, жена Василия Березуцкого

© Фото : соцсети Ольга Березуцкая © Фото : соцсети Ольга Березуцкая

41-летняя жена бывшего защитника ЦСКА и российской сборной - настоящая ролевая модель не только для своих детей, но и для молодых девушек в целом. В детстве занималась спортом, дошла до звания мастера спорта России по синхронному плаванию. Потом танцевала в студии Тодес, была участницей группы "Винтаж" благодаря своей первоклассной хореографической подготовке. Параллельно с этим училась в МГИМО по специальности "Государственное и муниципальное управление". Но и этим не ограничилась - после первого диплома пошла за вторым по направлению "Менеджмент в игровых видах спорта".

Ольга и Василий поженились в 2009 году. Рождение двух детей не сделало ее затворницей - она пробовала себя в роли телеведущей и занималась продюсированием танцевальных шоу.

Лючия Брамани, жена Федерико Кьезы

© Фото : соцсети Люсия Брамани © Фото : соцсети Люсия Брамани

26-летняя итальянка Лючия Брамани могла бы попасть сразу во все топы - и как красавица, и как умница, и как идеальная модель для рекламы нижнего белья. Неудивительно, что вингер "Ливерпуля" и сборной Италии Федерико Кьеза потерял голову и позвал Лючию замуж спустя год после знакомства. Помимо эталонных параметров фигуры 84-59-90, с ней еще приятно и интересно поговорить.