СМИ: британские министры начали убеждать Стармера уйти с поста премьера

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр транспорта Великобритании Хайди Александер призвала премьер-министра Кира Стармера установить сроки для его ухода с поста после победы Энди Бернхэма на дополнительных выборах в Манчестере.

Хайди Александер стала первым членом кабмина, выступившим с таким призывом.

В партии лейбористов недовольны низкими рейтингами Стармера и рассчитывают, что Бернхэм может вернуть партии доверие избирателей.

ЛОНДОН, 19 июн - РИА Новости. Министр транспорта Великобритании Хайди Александер стала первым членом кабмина, призвавшим премьер-министра Кира Стармера уйти с поста после того, как его соперник Энди Бернхэм прошел в парламент ради попытки смещения премьера, сообщает газета Министр транспорта Великобритании Хайди Александер стала первым членом кабмина, призвавшим премьер-министра Кира Стармера уйти с поста после того, как его соперник Энди Бернхэм прошел в парламент ради попытки смещения премьера, сообщает газета Financial Times

В пятницу Стармер после победы своего соперника Бернхэма на дополнительных выборах в Манчестере заявил, что в случае борьбы за лидерство в партии будет участвовать в ней и не станет отказываться от своего поста.

"Министр транспорта Хайди Александр призвала Стармера установить сроки для его ухода", - пишет издание.

Отмечается, что она стала первым членом кабина, призвавшим Стармера уйти после победы Бернхэма на выборах, однако ожидается, что за ней последуют другие.

По данным источника газеты в правительстве, министры намерены убеждать Стармера уйти в упорядоченной манере, чтобы избежать массовых отставок министров из протеста против него.

"Некоторые коллеги считают, что все кончено. В ближайшие начнутся отставки. Я скептически отношусь к продолжению пребывания Кира у власти", - заявил изданию неназванный член кабмина.

В партии лейбористов недовольны низкими рейтингами Стармера и рассчитывают, что Бернхэм может вернуть партии доверие избирателей, подчеркивает издание.