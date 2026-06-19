Рейтинг@Mail.ru
СМИ: британские министры начали убеждать Стармера уйти с поста премьера - РИА Новости, 19.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:47 19.06.2026
СМИ: британские министры начали убеждать Стармера уйти с поста премьера

FT: министр транспорта Британии Александер призвала Стармера уйти в отставку

© AP Photo / Kin CheungКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Kin Cheung
Кир Стармер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр транспорта Великобритании Хайди Александер призвала премьер-министра Кира Стармера установить сроки для его ухода с поста после победы Энди Бернхэма на дополнительных выборах в Манчестере.
  • Хайди Александер стала первым членом кабмина, выступившим с таким призывом.
  • В партии лейбористов недовольны низкими рейтингами Стармера и рассчитывают, что Бернхэм может вернуть партии доверие избирателей.
ЛОНДОН, 19 июн - РИА Новости. Министр транспорта Великобритании Хайди Александер стала первым членом кабмина, призвавшим премьер-министра Кира Стармера уйти с поста после того, как его соперник Энди Бернхэм прошел в парламент ради попытки смещения премьера, сообщает газета Financial Times.
В пятницу Стармер после победы своего соперника Бернхэма на дополнительных выборах в Манчестере заявил, что в случае борьбы за лидерство в партии будет участвовать в ней и не станет отказываться от своего поста.
Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
СМИ: министры правительства Британии могут уйти в отставку из-за Стармера
Вчера, 17:02
"Министр транспорта Хайди Александр призвала Стармера установить сроки для его ухода", - пишет издание.
Отмечается, что она стала первым членом кабина, призвавшим Стармера уйти после победы Бернхэма на выборах, однако ожидается, что за ней последуют другие.
По данным источника газеты в правительстве, министры намерены убеждать Стармера уйти в упорядоченной манере, чтобы избежать массовых отставок министров из протеста против него.
"Некоторые коллеги считают, что все кончено. В ближайшие начнутся отставки. Я скептически отношусь к продолжению пребывания Кира у власти", - заявил изданию неназванный член кабмина.
В партии лейбористов недовольны низкими рейтингами Стармера и рассчитывают, что Бернхэм может вернуть партии доверие избирателей, подчеркивает издание.
В начале мая почти 100 депутатов-лейбористов призвали к отставке Стармера после провала партии на местных выборах по всей стране. На этом фоне депутат от лейбористов Джош Саймонс заявил, что уходит с поста депутата от Мейкерфилда и уступает свое кресло ключевому сопернику Стармера - Бернхэму.
Флаг Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
В Лондоне двум украинцам вынесли приговор за попытку поджога дома Стармера
Вчера, 15:24
 
В миреВеликобританияМанчестерКир Стармер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала