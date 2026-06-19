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Материалы ФСБ опровергли версию нацистов о причинах войны против СССР - РИА Новости, 19.06.2026
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17:07 19.06.2026 (обновлено: 19:09 19.06.2026)
Материалы ФСБ опровергли версию нацистов о причинах войны против СССР

Архивы ФСБ опровергли версию об упреждающем характере войны Германии против СССР

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкАрхивно-следственные дела фонда уголовных дел Центрального архива ФСБ России
Архивно-следственные дела фонда уголовных дел Центрального архива ФСБ России - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Архивно-следственные дела фонда уголовных дел Центрального архива ФСБ России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новые архивные документы ФСБ опровергают версию о якобы упреждающем характере войны Германии против СССР.
  • В Москве прошла презентация сборника "Нацизм. Документальные свидетельства преступлений", составленного на основе документов Центрального архива ФСБ России.
  • В материалах сборника есть показания генерала-фельдмаршала Фердинанда Шернера о планах нацистов в отношении СССР, включая подготовку к агрессивной войне с целью захвата территорий и ресурсов.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Новые архивные документы ФСБ России полностью опровергают версию гитлеровцев о якобы упреждающем характере войны Германии против СССР, заявил историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев.
В пятницу в Москве пошла презентация сборника "Нацизм. Документальные свидетельства преступлений", составленного на основе документов Центрального архива ФСБ России. Презентация прошла в преддверии 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года. В России дата 22 июня - День памяти и скорби.
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"Материалы сборника имеют огромное значение для противодействия фальсификации истории, тенденциозной интерпретации отдельных исторических событий в угоду политическим, идеологическим или социальным интересам", - подчеркнул Матвеев.
Первый же нарратив, который разоблачают материалы сборника, - это версия о якобы упреждающем характере войны Германии против СССР, которой придерживались гитлеровцы, отметил Матвеев.
Обвинение Советского Союза в подготовке нападения на Германию летом 1941 года впервые официально прозвучало в заявлении германского посла фон Шуленбурга советскому правительству, сделанном им утром 22 июня, и в меморандуме объявлении войны, врученном в тот же день советскому послу в Берлине, напомнил Матвеев. Эту же версию Гитлер повторил в своем обращении к немецкому народу 22 июня 1941 года, добавил историк.
"И об этом же в один голос заявили на допросе советским представителям после войны и главные нацистские преступники Геринг, Кейтель и Йодль", - сказал Матвеев.
В частности, в материалах нынешнего сборника имеются собственноручные показания генерала-фельдмаршала германской армии Фердинанда Шернера о планах нацистов в отношении СССР. Шернер рассказывал, как в ноябре 1939 получил возможность лично пообщаться с рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером, и тот заявил, что заключение договора о ненападении с СССР является лишь тактическим приемом, рассчитанным на выигрыш времени и на маскировку подготовки нападения на Советский Союз.
Как вспоминал Шернер, Гиммлер говорил, что война против СССР как источника продовольствия, руды и нефти является неизменной целью политики германского правительства и, в частности, Гитлера.
Также Шернер вспоминал, что в мае или июне 1941 года, после захвата Греции Германией, в Афинах Гиммлер открыто заявил, что вскоре предстоит большая война на Востоке, целью которой является вытеснение славян из восточного пространства и колонизация славянских земель немцами. При этом Гиммлер заявил о планах физического истребление русских в случае оказания ими сопротивления во время вторжения.
"О какой превентивной войне после этих слов может идти речь? Совершенно понятно, что изначально готовилась агрессивная война для захвата чужих территорий с их природными ресурсами", - сказал Матвеев.
А наличие заранее подготовленного плана "Ольденбург" как приложения к плану войны гитлеровской Германии против СССР (план "Барбаросса") об экономических задачах в подлежащих занятию восточных областях от Бреста до Баку обличают намерения нацистов как инициаторов агрессивной войны с головой, подчеркнул Матвеев.
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СССРГерманияРоссияГенрих ГиммлерФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Общество
 
 
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