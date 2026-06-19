На форуме Союзного государства будут представители из Европы и Азии

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Во втором Международном форуме Союзного государства России и Белоруссии "Великое наследие - общее будущее" в Бресте примут участие порядка 100 депутатов из стран Европы, Азии и Латинской Америки, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Форум в этом году пройдет 21-22 июня в Бресте.

"К участию в форуме приглашены представители дружественных стран Европы, Азии и Латинской Америки. Ожидается визит наших коллег из Казахстана, Узбекистана, Вьетнама, Сербии, Венесуэлы, Мьянмы. Запланировано участие представителей Китая, Кубы, Монголии и других стран. Порядка 100 депутатов будут участвовать в нем", - сказал Володин журналистам.

Он подчеркнул, что у участников форума одинаковое понимание общей истории и необходимости бережного отношения к ней.