Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций. Архивное фото

Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций

ФАС запросила у "Трассы" данные о ценах на топливо

Краткий пересказ от РИА ИИ Федеральная антимонопольная служба России направила запрос сети АЗС «Трасса» о ценах и объемах реализации топлива.

Компания должна предоставить информацию до 26 июня.

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба направила крупной столичной сети АЗС "Трасса" запрос о ценах на топливо.

ФАС. "ПАО "ЕвроТранс", владеющее сетью автозаправочных станций, должно до 26 июня предоставить информацию в ведомство", — говорится в пресс-релизе

Компания должна отчитаться о средневзвешенной цене на бензины, дизтопливо и объемах их продаж, а также представить данные о рентабельности и экономическое обоснование повышения стоимости топлива.

Поводом для запроса стала полученная службой информация об изменении розничных цен на нефтепродукты.

Накануне ФАС направила аналогичный запрос крупнейшей независимой сети АЗС "Нефтьмагистраль, работающей в Московском регионе.

"ЕвроТранс" — один из крупнейших независимых топливных операторов в Москве и Подмосковье. Владеет 57 автозаправочными станциями под брендом "Трасса".

На прошлой неделе ФАС провела внеплановые проверки крупных нефтетрейдеров по признакам сговора на торгах. После этого стало известно о возбуждении дела против трех компаний: "Солид — товарные рынки", "Агроторг ЮГ" и "Хансел".