ФАС запросила у "Трассы" данные о ценах на топливо

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Федеральная антимонопольная служба России направила запрос сети АЗС «Трасса» о ценах и объемах реализации топлива.
- Компания должна предоставить информацию до 26 июня.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба направила крупной столичной сети АЗС "Трасса" запрос о ценах на топливо.
"ПАО "ЕвроТранс", владеющее сетью автозаправочных станций, должно до 26 июня предоставить информацию в ведомство", — говорится в пресс-релизе ФАС.
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Компания должна отчитаться о средневзвешенной цене на бензины, дизтопливо и объемах их продаж, а также представить данные о рентабельности и экономическое обоснование повышения стоимости топлива.
Поводом для запроса стала полученная службой информация об изменении розничных цен на нефтепродукты.
Накануне ФАС направила аналогичный запрос крупнейшей независимой сети АЗС "Нефтьмагистраль, работающей в Московском регионе.
"ЕвроТранс" — один из крупнейших независимых топливных операторов в Москве и Подмосковье. Владеет 57 автозаправочными станциями под брендом "Трасса".
На прошлой неделе ФАС провела внеплановые проверки крупных нефтетрейдеров по признакам сговора на торгах. После этого стало известно о возбуждении дела против трех компаний: "Солид — товарные рынки", "Агроторг ЮГ" и "Хансел".
С 8 по 15 июня бензин на заправках в Москве подорожал более чем на 30 копеек: АИ-92 — до 65,22 рубля за литр (рост на 31 копейку), АИ-95 — до 72,08 рубля, а АИ-100 — до 98,25 рубля (в обоих случаях — плюс 32 копейки). Средняя цена на дизтопливо поднялась на 42 копейки, до 79,28 рубля.