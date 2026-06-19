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Эйдельман* лишили звания заслуженного учителя России - РИА Новости, 19.06.2026
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10:08 19.06.2026 (обновлено: 10:27 19.06.2026) дополняется ...
Эйдельман* лишили звания заслуженного учителя России

Суд лишил Эйдельман звания заслуженного учителя России

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Историка Тамару Эйдельман* лишили звания Заслуженного учителя Российской Федерации за реабилитацию нацизма и распространение фейков о ВС РФ.
  • Московский городской суд приговорил Тамару Эйдельман* к 8 годам колонии общего режима.
  • По версии следствия, Эйдельман* распространяла негативные высказывания о действиях СССР в годы Второй мировой войны и ложную информацию о действиях ВС РФ в детской больнице "Охматдет" в Киеве.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Историка Тамару Эйдальман* лишили звания Заслуженного учителя Российской Федерации за реабилитацию нацизма и распространение фейков о ВС РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Сегодня Московский городской суд приговорил Тамару Эйдельман* к 8 годам колонии общего режима по делу о реабилитации нацизма и распространении фейков о ВС РФ.
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"Лишить Эйдельман* почетного звания Заслуженного учителя Российской Федерации", - следует из приговора, оглашенного судьей.
По версии следствия, Эйдельман* опубликовала на своем Youtube-канале выпуск авторской программы с негативными высказываниями о действиях СССР в годы Второй мировой войны, днях воинской славы и памятных датах России. Кроме того, историка распространила заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в детской больнице "Охматдет" в Киеве через принадлежащий ей Telegram-канал.
Эйдальман* внесли в реестр иностранных агентов в 2024 году. Она заочно арестована и объявлена в международный розыск.
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