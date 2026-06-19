Краткий пересказ от РИА ИИ Историка Тамару Эйдельман* лишили звания Заслуженного учителя Российской Федерации за реабилитацию нацизма и распространение фейков о ВС РФ.

Московский городской суд приговорил Тамару Эйдельман* к 8 годам колонии общего режима.

По версии следствия, Эйдельман* распространяла негативные высказывания о действиях СССР в годы Второй мировой войны и ложную информацию о действиях ВС РФ в детской больнице "Охматдет" в Киеве.

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Историка Тамару Эйдальман* лишили звания Заслуженного учителя Российской Федерации за реабилитацию нацизма и распространение фейков о ВС РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Сегодня Московский городской суд приговорил Тамару Эйдельман* к 8 годам колонии общего режима по делу о реабилитации нацизма и распространении фейков о ВС РФ.

« "Лишить Эйдельман* почетного звания Заслуженного учителя Российской Федерации", - следует из приговора, оглашенного судьей.

По версии следствия, Эйдельман* опубликовала на своем Youtube-канале выпуск авторской программы с негативными высказываниями о действиях СССР в годы Второй мировой войны, днях воинской славы и памятных датах России. Кроме того, историка распространила заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в детской больнице "Охматдет" в Киеве через принадлежащий ей Telegram-канал.

Эйдальман* внесли в реестр иностранных агентов в 2024 году. Она заочно арестована и объявлена в международный розыск.