Европа не может добиться суверенности в производстве дронов, пишут СМИ

"Полностью независимая цепочка поставок недостижима, по крайней мере сейчас и для всех. <…> Даже для тех деталей, которые маркируются как европейские, часто на деле использовались китайские материалы несколькими этапами производства ранее", — заявил Euractiv программный менеджер латвийской компании оборонных технологий LMT Defence Рональдс Штраухс.