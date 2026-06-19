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Европа не может добиться суверенности в производстве дронов, пишут СМИ - РИА Новости, 19.06.2026
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10:14 19.06.2026 (обновлено: 12:19 19.06.2026)
Европа не может добиться суверенности в производстве дронов, пишут СМИ

Euractiv: Европа неспособна достичь независимости от Китая в производстве дронов

© AP Photo / Petros KaradjiasВоенный лагерь на Кипре
Военный лагерь на Кипре - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Petros Karadjias
Военный лагерь на Кипре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европа стремится к суверенному производству дронов, но сталкивается с зависимостью от поставок критически важных компонентов из Китая.
  • Китай доминирует на рынке магнитов и других компонентов для производства дронов, таких как полупроводники, сенсоры и батареи.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Европа пока не способна преодолеть зависимость от Китая и добиться суверенности в производстве дронов, пишет издание Euractiv.
"Европа хочет больше суверенных дронов, но сталкивается с реальностью цепочек поставок. Китай доминирует на рынке большинства критически важных компонентов. <…> Европейские военные и оборонные компании все больше развивают дроны и стремятся к суверенным возможностям, однако достижение независимости <…> от иностранных поставщиков кажется практически невозможным", — говорится в публикации.
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Как отмечает издание, основное препятствие для любого разработчика дронов — как наземных, так и воздушных — это магниты, а Китай "практически установил монополию" на эти критически важные компоненты для моторов и роторов. Кроме того, в Европе тяжело найти современные полупроводники, компоненты для сенсоров и батареи.
"Полностью независимая цепочка поставок недостижима, по крайней мере сейчас и для всех. <…> Даже для тех деталей, которые маркируются как европейские, часто на деле использовались китайские материалы несколькими этапами производства ранее", — заявил Euractiv программный менеджер латвийской компании оборонных технологий LMT Defence Рональдс Штраухс.
Другой собеседник издания, исполнительный директор шведской компании инновационных технологий TERASi Джеймс Кэмпион, подчеркнул, что с финансовой точки зрения альтернативы поставкам из Китая нет.
В апреле еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и услуг Стефан Сежурне заявил, что по 17 ключевым видам сырья Евросоюз зависит от Китая практически полностью. По его словам, такая ситуация представляет риск для экономической безопасности ЕС, особенно на фоне перехода к более электрифицированной экономике.
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