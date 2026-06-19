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Лидеры ЕС потребовали нарастить оборонную готовность Европы - РИА Новости, 19.06.2026
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01:30 19.06.2026
Лидеры ЕС потребовали нарастить оборонную готовность Европы

Лидеры ЕС потребовали нарастить оборонную готовность Европы к 2030 году

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидеры стран Евросоюза призвали ускорить наращивание оборонных возможностей сообщества и повысить военную готовность Европы к 2030 году.
  • Главы государств и правительств ЕС призвали устранить критические пробелы в военных возможностях, сократить стратегические зависимости и активизировать реализацию ранее принятых оборонных инициатив.
  • Подчеркнута необходимость усиления защиты сухопутных, воздушных и морских границ Евросоюза.
БРЮССЕЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе призвали ускорить наращивание оборонных возможностей сообщества и повысить военную готовность Европы к 2030 году.
"Перед лицом серьезных угроз безопасности и вызовов, а также учитывая, что… война против Украины остается экзистенциальным вызовом для Европейского союза, оборонная готовность Европы должна быть решительно усилена к 2030 году", - говорится в итоговых выводах саммита.
Главы государств и правительств ЕС призвали ускорить устранение критических пробелов в военных возможностях, сократить стратегические зависимости и активизировать реализацию ранее принятых оборонных инициатив.
В документе также подчеркивается необходимость усиления защиты сухопутных, воздушных и морских границ Евросоюза.
Саммит также подтвердил, что НАТО остается основой коллективной обороны для государств ЕС, входящих в альянс.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее в своей статье "Украина, Европа и глобальная безопасность", опубликованной в журнале "Международная жизнь", написал, что Европа хочет тянуть время всеми способами, чтобы достичь "боеготовности" к конфликту с Россией к 2030 году.
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