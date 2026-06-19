Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидеры стран Евросоюза призвали ускорить наращивание оборонных возможностей сообщества и повысить военную готовность Европы к 2030 году.
- Главы государств и правительств ЕС призвали устранить критические пробелы в военных возможностях, сократить стратегические зависимости и активизировать реализацию ранее принятых оборонных инициатив.
- Подчеркнута необходимость усиления защиты сухопутных, воздушных и морских границ Евросоюза.
БРЮССЕЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе призвали ускорить наращивание оборонных возможностей сообщества и повысить военную готовность Европы к 2030 году.
Главы государств и правительств ЕС призвали ускорить устранение критических пробелов в военных возможностях, сократить стратегические зависимости и активизировать реализацию ранее принятых оборонных инициатив.
В документе также подчеркивается необходимость усиления защиты сухопутных, воздушных и морских границ Евросоюза.
Саммит также подтвердил, что НАТО остается основой коллективной обороны для государств ЕС, входящих в альянс.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее в своей статье "Украина, Европа и глобальная безопасность", опубликованной в журнале "Международная жизнь", написал, что Европа хочет тянуть время всеми способами, чтобы достичь "боеготовности" к конфликту с Россией к 2030 году.