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Лавров назвал условия для создания евразийской архитектуры безопасности - РИА Новости, 19.06.2026
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00:27 19.06.2026
Лавров назвал условия для создания евразийской архитектуры безопасности

Лавров: Европа сможет подключиться к евразийской архитектуре безопасности

© РИА Новости / POOLСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / POOL
Сергей Лавров . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Европа сможет подключиться к работе по созданию евразийской архитектуры безопасности, когда созреют условия.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Европа сможет подключиться к работе по созданию евразийской архитектуры безопасности, когда созреют условия, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Когда созреют условия, Европа сможет подключиться к этой большой работе", - сказал он в своей статье "Украина, Европа и глобальная безопасность", опубликованной в журнале "Международная жизнь", комментируя необходимость создания евразийской архитектуры безопасности.
В российском МИД подчеркнули, что данная статья министра изначально планировалась для публикации европейским изданием Politico Europe, однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена.
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