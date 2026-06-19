Лавров назвал условия для создания евразийской архитектуры безопасности

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Европа сможет подключиться к работе по созданию евразийской архитектуры безопасности, когда созреют условия, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В российском МИД подчеркнули, что данная статья министра изначально планировалась для публикации европейским изданием Politico Europe, однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена.