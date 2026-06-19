Лавров назвал условия для создания евразийской архитектуры безопасности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Европа сможет подключиться к работе по созданию евразийской архитектуры безопасности, когда созреют условия.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Европа сможет подключиться к работе по созданию евразийской архитектуры безопасности, когда созреют условия, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Когда созреют условия, Европа сможет подключиться к этой большой работе", - сказал он в своей статье "Украина, Европа и глобальная безопасность", опубликованной в журнале "Международная жизнь", комментируя необходимость создания евразийской архитектуры безопасности.
В российском МИД подчеркнули, что данная статья министра изначально планировалась для публикации европейским изданием Politico Europe, однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена.